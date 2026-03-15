¿Indirecta a Felipe Vizeu? La confesión de Irven Ávila tras brillar ante Sport Boys: “Estoy haciendo historia”

Sporting Cristal volvió a conseguir un triunfo muy importante en el Torneo Apertura 2026 y esta vez derrotó 3-0 a Sport Boys en el Estadio Alberto Gallardo. Los celestes fueron superiores de principio a fin y uno de los jugadores que dejó muy en claro su vigencia es Irven Ávila al anotar un gol y dar dos asistencias. De esta manera, no hay duda de que atraviesa un buen momento.

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Y es que mientras durante los últimos días se viene criticando en demasía la titularidad de Felipe Vizeu, quien por cierto hoy ni siquiera estuvo en el banco de los suplentes, la figura de Irven Ávila demuestra que puede ser de muchísima utilidad dentro de las planificaciones de Paulo Autuori. Es así que el atacante mandó un emotivo mensaje por lo que viene logrando en la institución.

“Creo que hoy la gran figura del partido fue el equipo. Necesitábamos un triunfo de esta manera, contundente. Se hicieron cosas buenas y nos vamos felices y contentos”. Estoy haciendo historia con Sporting Cristal, sin buscarlo. Solo hago lo que me gusta y trato de darle ese cariño a la gente que me quiere y eso se valora el doble”; declaró Irven Ávila en charla con ‘L1 MAX‘.

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En cuanto a los cuestionamientos que genera el juego de Sporting Cristal en las últimas semanas, el popular ‘Cholito‘ confesó que el grupo está trabajando arduamente en erradicar las falencias individuales y colectivas. “Somos autocríticos y sabemos que tenemos cosas por mejorar. Hoy tratamos de corregir eso, se hicieron las cosas mucho mejor y producto de eso es la victoria”.

Fuente: A Presión.

¿Quién seguirá siendo el ‘9’ titular de Sporting Cristal?

ver también A pesar de la negativa de Paulo Autuori, los 2 delanteros del extranjero que Sporting Cristal ya contactó

Con el rendimiento mostrado el día de hoy por parte de Irven Ávila, cualquiera podría concluir que debería seguir siendo el delantero titular de Sporting Cristal. Ahora, la confianza de Paulo Autuori seguramente se mantiene en lo que pueda rendir Felipe Vizeu, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. El hincha no está contento con ello, así que por ahora no hay nada seguro al respecto.

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Fuente: Getty Images.

Otro jugador que podría tomar dicha posición es Luis Iberico, quien justamente esta mañana frente a Sport Boys ingresó en los minutos finales como centro delantero. Sabiendo que por los extremos tienen variantes, este escenario sería una interesante posibilidad si es que así también lo entiende el comando técnico. Veremos qué decisión toman en la interna pensando en los próximos partidos.

Fuente: Getty Images.

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