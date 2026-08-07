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Liga 1

Las alineaciones confirmadas para Universitario vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

Universitario recibe a Sporting Cristal en una noche clave para acomodarse en la tabla del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Llegan con sensaciones distintas: la ‘U’ busca reaccionar y el cuadro celeste quiere sostener el buen nivel de la última fecha.

Álex Valera y Hernán Barcos, figuras de Universitario y Sporting Cristal, respectivamente.
© Producción BolavipÁlex Valera y Hernán Barcos, figuras de Universitario y Sporting Cristal, respectivamente.

Universitario de Deportes recibe a Sporting Cristal este viernes 7 de agosto, a las 20:30 horas (hora peruana), en un cruce que pone frente a frente a dos equipos con el mismo puntaje en el arranque del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Héctor Cúper y Roberto Mosquera ya tienen en mente sus alineaciones para el partido.

Universitario llega tras caer 2-0 ante Cienciano y se ubica en el noveno lugar del Clausura con 6 puntos. El cuadro de Héctor Cúper necesita recuperarse y tiene la oportunidad de hacerlo ante su público en el día de su aniversario número 102.

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Sporting Cristal, por su parte, viene de vencer 2-0 a ADC Juan Pablo II y marcha quinto en la tabla, también con 6 unidades. Roberto Mosquera apunta a sostener su propuesta ofensiva para salir a ganar.

Alineaciones para Universitario vs. Sporting Cristal

UNIVERSITARIO DE DEPORTES

  • Diego Romero
  • Caín Fara
  • Anderson Santamaría
  • Matías Di Benedetto
  • Andy Polo
  • Adrián Quiroz
  • Juan Manuel Requena
  • Jairo Concha
  • César Inga
  • Gianluca Lapadula
  • Alex Valera
  • DT: Héctor Cúper
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SPORTING CRISTAL

  • Diego Enríquez
  • Miguel Araujo
  • Rafael Lutiger
  • Leonardo Díaz
  • Juan Cruz González
  • Yoshimar Yotún
  • Martín Távara
  • Gabriel Santana
  • Cristiano Silva
  • Santiago González
  • Hernán Barcos
  • DT: Roberto Mosquera

Los cambios, formaciones y bajas para Universitario vs. Sporting Cristal

Universitario cambia ante el mal resultado que tuvo en Cienciano. Héctor Cúper vuelve al sistema que tanto éxito le dio al conjunto ‘crema’, el 3-5-2 y, por ende, se mete Anderson Santamaría en el once titular para compartir defensa junto a Caín Fara y Matías Di Benedetto.

Además, Gianluca Lapadula es titular en este clásico en lugar del ‘Tunche’ Rivera, mientras que Jairo Concha vuelve a la alineación. Salen del equipo los argentinos Lisandro Alzugaray y Héctor Fértoli.

Por el lado de Sporting Cristal, Roberto Mosquera mete algunos cambios importantes. Lo principal es que hace una formación “espejo”, ya que también va con sistema de 3-5-2 al Monumental.

Para ello, ingresa Leonardo Díaz en lugar de Ian Wisdom para completar la defensa. En tanto, Maxloren Castro, de algunos vaivenes en este inicio de Clausura, sale del equipo y le deja su lugar a Gabriel Santana, quien arrancará más centralizado y en el mediocampo.

DATOS CLAVE

  • 7 de agosto a las 20:30 juegan Universitario de Deportes y Sporting Cristal.
  • 6 puntos acumulan ambos equipos en el actual Torneo Clausura 2026.
  • Gianluca Lapadula regresa como titular en el esquema 3-5-2 de Héctor Cúper.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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