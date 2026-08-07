Las alineaciones confirmadas para Universitario vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

Universitario recibe a Sporting Cristal en una noche clave para acomodarse en la tabla del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Llegan con sensaciones distintas: la ‘U’ busca reaccionar y el cuadro celeste quiere sostener el buen nivel de la última fecha.

Universitario de Deportes recibe a Sporting Cristal este viernes 7 de agosto, a las 20:30 horas (hora peruana), en un cruce que pone frente a frente a dos equipos con el mismo puntaje en el arranque del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Héctor Cúper y Roberto Mosquera ya tienen en mente sus alineaciones para el partido.

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Universitario llega tras caer 2-0 ante Cienciano y se ubica en el noveno lugar del Clausura con 6 puntos. El cuadro de Héctor Cúper necesita recuperarse y tiene la oportunidad de hacerlo ante su público en el día de su aniversario número 102.

Sporting Cristal, por su parte, viene de vencer 2-0 a ADC Juan Pablo II y marcha quinto en la tabla, también con 6 unidades. Roberto Mosquera apunta a sostener su propuesta ofensiva para salir a ganar.

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Alineaciones para Universitario vs. Sporting Cristal

UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Diego Romero

Caín Fara

Anderson Santamaría

Matías Di Benedetto

Andy Polo

Adrián Quiroz

Juan Manuel Requena

Jairo Concha

César Inga

Gianluca Lapadula

Alex Valera

DT: Héctor Cúper

SPORTING CRISTAL

Diego Enríquez

Miguel Araujo

Rafael Lutiger

Leonardo Díaz

Juan Cruz González

Yoshimar Yotún

Martín Távara

Gabriel Santana

Cristiano Silva

Santiago González

Hernán Barcos

DT: Roberto Mosquera

Los cambios, formaciones y bajas para Universitario vs. Sporting Cristal

Universitario cambia ante el mal resultado que tuvo en Cienciano. Héctor Cúper vuelve al sistema que tanto éxito le dio al conjunto ‘crema’, el 3-5-2 y, por ende, se mete Anderson Santamaría en el once titular para compartir defensa junto a Caín Fara y Matías Di Benedetto.

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Además, Gianluca Lapadula es titular en este clásico en lugar del ‘Tunche’ Rivera, mientras que Jairo Concha vuelve a la alineación. Salen del equipo los argentinos Lisandro Alzugaray y Héctor Fértoli.

Por el lado de Sporting Cristal, Roberto Mosquera mete algunos cambios importantes. Lo principal es que hace una formación “espejo”, ya que también va con sistema de 3-5-2 al Monumental.

Para ello, ingresa Leonardo Díaz en lugar de Ian Wisdom para completar la defensa. En tanto, Maxloren Castro, de algunos vaivenes en este inicio de Clausura, sale del equipo y le deja su lugar a Gabriel Santana, quien arrancará más centralizado y en el mediocampo.

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