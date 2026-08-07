Las alineaciones confirmadas para Universitario vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes recibe a Sporting Cristal este viernes 7 de agosto, a las 20:30 horas (hora peruana), en un cruce que pone frente a frente a dos equipos con el mismo puntaje en el arranque del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Héctor Cúper y Roberto Mosquera ya tienen en mente sus alineaciones para el partido.
Universitario llega tras caer 2-0 ante Cienciano y se ubica en el noveno lugar del Clausura con 6 puntos. El cuadro de Héctor Cúper necesita recuperarse y tiene la oportunidad de hacerlo ante su público en el día de su aniversario número 102.
Sporting Cristal, por su parte, viene de vencer 2-0 a ADC Juan Pablo II y marcha quinto en la tabla, también con 6 unidades. Roberto Mosquera apunta a sostener su propuesta ofensiva para salir a ganar.
Alineaciones para Universitario vs. Sporting Cristal
UNIVERSITARIO DE DEPORTES
- Diego Romero
- Caín Fara
- Anderson Santamaría
- Matías Di Benedetto
- Andy Polo
- Adrián Quiroz
- Juan Manuel Requena
- Jairo Concha
- César Inga
- Gianluca Lapadula
- Alex Valera
- DT: Héctor Cúper
Pronósticos Universitario vs. Sporting Cristal: el Coloso de Ate alberga un clásico por el liderato del Clausura 2026
SPORTING CRISTAL
- Diego Enríquez
- Miguel Araujo
- Rafael Lutiger
- Leonardo Díaz
- Juan Cruz González
- Yoshimar Yotún
- Martín Távara
- Gabriel Santana
- Cristiano Silva
- Santiago González
- Hernán Barcos
- DT: Roberto Mosquera
Los cambios, formaciones y bajas para Universitario vs. Sporting Cristal
Universitario cambia ante el mal resultado que tuvo en Cienciano. Héctor Cúper vuelve al sistema que tanto éxito le dio al conjunto ‘crema’, el 3-5-2 y, por ende, se mete Anderson Santamaría en el once titular para compartir defensa junto a Caín Fara y Matías Di Benedetto.
Además, Gianluca Lapadula es titular en este clásico en lugar del ‘Tunche’ Rivera, mientras que Jairo Concha vuelve a la alineación. Salen del equipo los argentinos Lisandro Alzugaray y Héctor Fértoli.
Por el lado de Sporting Cristal, Roberto Mosquera mete algunos cambios importantes. Lo principal es que hace una formación “espejo”, ya que también va con sistema de 3-5-2 al Monumental.
Para ello, ingresa Leonardo Díaz en lugar de Ian Wisdom para completar la defensa. En tanto, Maxloren Castro, de algunos vaivenes en este inicio de Clausura, sale del equipo y le deja su lugar a Gabriel Santana, quien arrancará más centralizado y en el mediocampo.
DATOS CLAVE
- 7 de agosto a las 20:30 juegan Universitario de Deportes y Sporting Cristal.
- 6 puntos acumulan ambos equipos en el actual Torneo Clausura 2026.
- Gianluca Lapadula regresa como titular en el esquema 3-5-2 de Héctor Cúper.