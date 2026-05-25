Mientras Caín Fara no fue llamado por Palestina, el jugador de la Liga 1 que si llamaron

Por ahora Caín Fara no jugará en la Selección de Palestina, pero si hay un jugador de la Liga 1 que ya fue llamado.

Se estuvo hablando mucho de la posible convocatoria de Caín Fara a la Selección de Palestina. Esto parecía algo que se daría para este mes de junio teniendo en cuenta su gran momento con Universitario de Deportes. Pero al final esto no se concretó, lo que si es cierto que hay un futbolista del medio local que fue llamado.

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En este caso hablamos de Emilio Saba, quien milita en Sport Boys y que terminó siendo convocado por el técnico Ihab Abu Jazar. Ya he tenido la oportunidad de estar en otros llamados, por lo que no es el primero que recibe de este país. Siendo ya un jugador que vienen teniendo en cuenta para el proyecto al próximo Mundial.

Mediante un comunicado anunciaron: “El director técnico de la selección nacional, Ihab Abu Jazar, anunció la lista de “Al-Fidai” para el campamento de entrenamiento en el Estado de Qatar, como preparación para los dos partidos amistosos del torneo internacional contra Kirguistán y Kenia durante el parón internacional del próximo mes de junio”.

Selección de Palestina (Foto: Getty).

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Lista de convocados de Palestina:

Rami Hamada

Abdel Hadi Yassin

Mahdi Assi

Musab Al-Batat

Milad Termanini

Uday Kharoub

Ahmed Taha

Uday Al-Dabbagh

Augustine Mansour

Amjad Sawafteh

Wajdi Nabhan

Khaled Al-Nabrisi

Hamed Hamdan

Bader Moussa

Muhammad Habous

Zaid Al-Qanbar

Yasser Hamad

Khaled Abu Al-Haija

Mustafa Zeidan

Emilio Saba

Obada Baroud

Muhammad Saleh

Ahmed Al-Qaq

Tamer Siam

Gianni Touma

Adam Kayed

Sultan Abu Daqan

Abdel Hadi Rashid

Muhammad Balh

¿Por qué Caín Fara no fue convocado por Palestina?

Lo que se ha conocido por medio de Gustavo Peralta sobre Caín Fara es que el jugador si viene siendo considerado. El problema que se tiene con él radica en que todavía no tiene todos sus papeles en regla para que pueda terminar de ser convocado. Por esa razón el abogado del futbolista viene trabajando en tener la documentación al día para que se pueda dar su llamado.

Así que por ahí en los próximos días podría recibir una buena noticia, sino va a tener que esperar después del Mundial 2026 para que se pueda llegar a presentar su llamado.

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