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Alianza Lima confirmó al primer jugador que no seguirá después del título del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima tiene definido qué futbolista no seguirá, después de lograr campeonar este Torneo Apertura 2026. Entérate quién es este jugador.

El primer futbolista que no continuará en Alianza Lima.
© XEl primer futbolista que no continuará en Alianza Lima.

Alianza Lima no se detiene tras coronarse campeón del Torneo Apertura 2026 y ya planifica los cambios en su plantel para el Clausura. La directiva blanquiazul definió la salida del primer futbolista del equipo principal.

El encargado de revelar la noticia fue Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de la institución íntima, durante una entrevista exclusiva con el canal L1 MAX. Las declaraciones del directivo confirmaron los rumores sobre la reestructuración del plantel liderado por Pablo Guede.

¿Quién es el futbolista que deja Alianza Lima?

Pedro Aquino es el jugador de renombre internacional que no continuará vistiendo la camiseta blanquiazul para el segundo semestre del año. El mediocampista de la Selección Peruana finaliza su ciclo en el club de La Victoria de forma prematura.

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Navarro Mandayo detalló a L1 MAX que el préstamo del volante central culmina este mes y la dirigencia decidió no renovar el vínculo. Salvo este caso específico, el directivo aseguró que el resto del plantel cuenta con contratos vigentes por uno o dos años más.

El motivo de su salida y su próximo destino

El futuro futbolístico de Pedro Aquino estará nuevamente en la Liga MX, circuito que conoce a la perfección. El mediocampista nacional debe regresar al Santos Laguna de México, club que es dueño de su carta pase y sus derechos federativos.

A pesar del éxito colectivo de Alianza Lima al ganar el Torneo Apertura 2026, Aquino tuvo un paso con muy poco rodaje en Matute. La falta de minutos bajo la dirección técnica de Guede y las constantes decisiones tácticas apresuraron el final de su etapa en el equipo.

DATOS CLAVE

  • Pedro Aquino dejará Alianza Lima tras culminar su préstamo este mes.
  • Santos Laguna de México es el dueño del pase y próximo destino del jugador.
  • Franco Navarro Mandayo confirmó en L1 MAX la salida del equipo de Pablo Guede.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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