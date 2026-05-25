Alianza Lima no se detiene tras coronarse campeón del Torneo Apertura 2026 y ya planifica los cambios en su plantel para el Clausura. La directiva blanquiazul definió la salida del primer futbolista del equipo principal.
El encargado de revelar la noticia fue Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de la institución íntima, durante una entrevista exclusiva con el canal L1 MAX. Las declaraciones del directivo confirmaron los rumores sobre la reestructuración del plantel liderado por Pablo Guede.
¿Quién es el futbolista que deja Alianza Lima?
Pedro Aquino es el jugador de renombre internacional que no continuará vistiendo la camiseta blanquiazul para el segundo semestre del año. El mediocampista de la Selección Peruana finaliza su ciclo en el club de La Victoria de forma prematura.
Navarro Mandayo detalló a L1 MAX que el préstamo del volante central culmina este mes y la dirigencia decidió no renovar el vínculo. Salvo este caso específico, el directivo aseguró que el resto del plantel cuenta con contratos vigentes por uno o dos años más.
El motivo de su salida y su próximo destino
El futuro futbolístico de Pedro Aquino estará nuevamente en la Liga MX, circuito que conoce a la perfección. El mediocampista nacional debe regresar al Santos Laguna de México, club que es dueño de su carta pase y sus derechos federativos.
A pesar del éxito colectivo de Alianza Lima al ganar el Torneo Apertura 2026, Aquino tuvo un paso con muy poco rodaje en Matute. La falta de minutos bajo la dirección técnica de Guede y las constantes decisiones tácticas apresuraron el final de su etapa en el equipo.
🎙️Franco Navarro Mandayo en EXCLUSIVA: "¿Refuerzos? Tenemos un buen plantel. Puede haber oportunidades en el mercado, hay tiempo para incorporar. Aquino no va a continuar. ¿Tapia? Quien no lo quisiera"#ALL1MITE— L1MAX (@L1MAX_) May 25, 2026
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DATOS CLAVE
- Pedro Aquino dejará Alianza Lima tras culminar su préstamo este mes.
- Santos Laguna de México es el dueño del pase y próximo destino del jugador.
- Franco Navarro Mandayo confirmó en L1 MAX la salida del equipo de Pablo Guede.