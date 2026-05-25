Universitario se juega la vida en Copa Libertadores contra Deportes Tolima. Conoce qué jugadores serán baja en este gran duelo internacional.

Universitario de Deportes se juega la vida en la Copa Libertadores 2026 en un partido que define su futuro en el torneo continental. El conjunto crema saldrá a buscar los tres puntos en condición de local, pero el panorama se ha complicado seriamente en las últimas horas debido a la conformación del plantel.

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El experimentado director técnico argentino, Héctor Cúper, tuvo que replantear toda la estrategia táctica para este choque internacional ante Deportes Tolima. Dos piezas muy importantes dentro del esquema habitual del estratega quedaron completamente descartadas para integrar la lista final de convocados.

El último entrenamiento en el Monumental sin el plantel completo

La noticia se dio a conocer de manera masiva durante el último traslado de la delegación estudiantil hacia el coloso de Ate. El equipo dejó su hotel de concentración para dirigirse al Estadio Monumental, donde realizaron el último entrenamiento previo al compromiso.

Universitario vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2026. (Foto: X).

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Según informó el medio especializado Jax Latin Media en su cuenta de X (antes Twitter), las ausencias se confirmaron al registrar la salida del bus. Mediante un video, el citado medio periodístico corroboró que tanto José Rivera como José Carabalí no subieron con el resto del plantel que quedó concentrado.

¿Por qué quedaron fuera José Rivera y José Carabalí?

Las razones de sus ausencias son totalmente distintas, pero ambas representan un duro golpe para las aspiraciones del cuadro peruano. En el caso de José “El Tunche” Rivera, su baja responde a un estricto castigo disciplinario impuesto por la directiva de la institución.

El delantero nacional fue sancionado de forma interna luego de protagonizar un polémico incidente en el torneo doméstico. Rivera tiró y pateó la camiseta crema tras sufrir una dolorosa derrota contra Atlético Grau en las semanas previas, un acto que no fue perdonado por la interna del club.

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Por otro lado, la baja del ecuatoriano José Carabalí se debe a un tema estrictamente humano y de fuerza mayor. El futbolista extranjero sufrió el sensible fallecimiento de su señora madre y recibió el permiso del club para enfocarse en su entorno familiar.

Universitario vs. Deportes Tolima: Fecha, hora y canal de transmisión

Este trascendental compromiso, correspondiente a la Copa Libertadores, se disputará este martes 26 de mayo de 2026. El escenario del encuentro será el Estadio Monumental de Ate, en Lima, donde se espera un marco espectacular de aficionados.

El pitazo inicial está programado para las 19:30 horas (horario de Perú y Colombia). Los hinchas que no asistan al coloso estudiantil podrán seguir todas las incidencias de la transmisión televisiva en vivo a través de la señal de ESPN y por la plataforma de streaming Disney+ Premium.

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🚐💪🏻 Plantel de Universitario de Deportes partió rumbo al Estadio Monumental para su último entrenamiento previo al duelo ante Tolima por Libertadores.



❌👉🏻 ‘Tunche’ Rivera y José Carabalí no van con el plantel que concentra



📹 @Gabrielngeles4 pic.twitter.com/6RTk76bNBO — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) May 25, 2026

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