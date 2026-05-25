El cierre del Torneo Apertura 2026 ha desatado una auténtica tempestad en el fútbol peruano tras la consagración de Alianza Lima. Zoe Ganoza, director deportivo de Los Chankas, encendió las redes sociales con un fulminante mensaje dirigido a Franco Navarro Jr., actual gerente del cuadro blanquiazul, según lo difundido por el programa Al Límite de L1 MAX.

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El feroz dardo de Zoe Ganoza en redes sociales

La interna de los ‘Guerreros’ de Andahuaylas no tomó de la mejor manera los festejos íntimos y Ganoza usó su cuenta de Instagram para restar mérito al título aliancista. El dirigente andahuaylino lanzó una dura crítica hacia la gestión de Navarro Jr., minimizando su capacidad profesional frente a las cámaras de la prensa.

En su publicación, Ganoza disparó: “Jajajaja, si con el 10% de tu plantilla y logística te peleé el campeonato contra todo pronóstico. Espero que hagas lo mismo en mi posición, porque en selección no lograste nada y estás ahí gracias a tu papá”. Estas palabras abrieron un debate encendido sobre el peso de los apellidos en las gerencias deportivas locales.

El vínculo familiar en la cúpula de Alianza Lima

El polémico mensaje de Ganoza expone directamente la estructura dirigencial del club íntimo, donde existe una jerarquía familiar directa. Franco Navarro Jr. ejerce funciones en la administración de la plantilla, pero su jefe directo en la institución es nada menos que su propio padre, el histórico exfutbolista Franco Navarro, quien se desempeña como el director deportivo general de Matute.

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Esta relación laboral compartida ha sido el blanco perfecto para las acusaciones del directivo de Los Chankas. Ganoza aprovechó la exposición mediática para golpear la credibilidad de la dupla dirigencial de La Victoria justo en el momento cumbre del campeonato.

Alianza Lima celebra en medio de la controversia

El ataque de Ganoza llega inmediatamente después de que Alianza Lima se coronara campeón del Torneo Apertura este fin de semana, rompiendo una sequía de dos años y medio sin títulos nacionales. Los Chankas fueron la gran revelación del campeonato corto, peleando el liderato palmo a palmo hasta las jornadas definitivas.

Zoe Ganoza cuestionó el trabajo de Franco Navarro Jr. (Foto: Instagram).

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A pesar de la abismal diferencia presupuestaria, el cuadro de Apurímac demostró estar a la altura de la competencia de élite. Este fuerte cruce de declaraciones deja una enorme tensión en el ambiente de cara al inicio del Torneo Clausura.

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