Desde este lunes 25 de mayo, cinco jugadores ya estarán trabajando en VIDENA para los amistosos que tendrá Perú en junio.

La Selección Peruana empezará oficialmente sus trabajos desde este lunes 25 de mayo en la VIDENA pensando en los amistosos internacionales que disputará en junio ante la Selección de Haití y la Selección de España. Aunque Perú no logró clasificar al Mundial 2026, el comando técnico aprovechará la fecha FIFA para seguir evaluando jugadores y preparar el nuevo proceso de la selección.

Publicidad

En ese contexto, se confirmó que cinco futbolistas peruanos que militan en el extranjero serán los primeros en incorporarse a los entrenamientos en la VIDENA debido a que sus respectivas ligas ya terminaron o se encuentran detenidas. Todos ellos empezarán a trabajar bajo las órdenes del comando técnico desde el inicio de la semana.

Los jugadores convocados para iniciar trabajos son Adrián Ugarriza, Kenji Cabrera, Marcos López, Alfonso Barco y Pedro Gallese, quienes ya tienen asegurada su presencia dentro de la lista definitiva de la selección nacional del técnico Mano Menezes.

La presencia de estos futbolistas también confirma indirectamente que estarán dentro de la convocatoria oficial de la Selección Peruana, nómina que recién será anunciada de manera formal este jueves 28 de mayo.

Publicidad

Mano Menezes adelantó la lista de Perú y ya se conocen cinco jugadores. (Foto: Producción Bolavip)

Perú se prepara para amistosos ante Haití y España

Los amistosos ante la Selección de Haití y la Selección de España servirán como una importante prueba internacional para el combinado peruano, especialmente porque ambos rivales sí lograron clasificar al Copa Mundial de la FIFA 2026.

De esta manera, la Selección Peruana buscará aprovechar esta fecha FIFA para empezar a construir una nueva base competitiva de cara a los próximos procesos internacionales y continuar observando futbolistas que podrían convertirse en piezas importantes para el futuro del equipo nacional.

Publicidad

Ya salieron las entradas para el partido amistoso entre Perú vs. España en México. (Foto: Gobierno de Puebla)

¿Cuándo jugará Perú vs. Haití en Estados Unidos?

Perú jugará ante Haití este viernes 5 de junio desde las 7:00 PM y en el NU Stadium ubicado en Miami, Estados Unidos.

¿Cuándo jugará Perú vs. España en México?

Perú se mide ante España en un amistoso por la Fecha FIFA el lunes 8 de junio desde las 9:00 PM y en el estadio Cuauhtémoc en Puebla, México.

Publicidad

Datos claves

La Selección Peruana iniciará oficialmente sus entrenamientos este lunes 25 de mayo en la VIDENA.

Cinco futbolistas extranjeros, incluidos Pedro Gallese y Marcos López, serán los primeros en incorporarse.

El técnico Mano Menezes anunciará la lista de convocados formalmente este jueves 28 de mayo.