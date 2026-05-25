Se terminó la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. El último partido de la jornada fue el empate sin goles entre Comerciantes Unidos y Deportivo Garcilaso, disputado en Cutervo este lunes. No obstante, el certamen se definió el pasado sábado donde Alianza Lima venció a Los Chankas y aseguró el título.
La jornada 16 del Apertura terminó por definir el título para Alianza Lima. La victoria 3-0 en Matute determinó la consagración para el equipo de Pablo Guede. Fue el equipo más regular y fue de menor a mayor para lograr la primera parte de su gran objetivo. “Falta el Clausura”, aseguró Paolo Guerrero, en la misma línea con otros referentes que opinaron lo mismo como Luis Advíncula o Renzo Garcés.
Otros equipos que lograron ganar fueron Cusco FC con el 1-0 ante Atlético Grau gracias al gol agónico de José Manzaneda y Sporting Cristal, que dio vuelta su partido y venció a ADT por 2-1. El resto de los partidos terminaron en empate sea con o sin goles.
Universitario, por ejemplo, no pudo romper el cero en Moquegua. Cienciano rescató un empate 2-2 sobre la hora en casa de Sport Huancayo. Y, el último juego de la fecha, fue el empate sin tantos entre Comerciantes Unidos y Deportivo Garcilaso donde Patrick Zubczuk fue gran figura.
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Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras la fecha 16
Con Alianza Lima como ganador del Torneo Apertura 2026, resta conocer qué equipo será el subcampeón. Los Chankas tiene una diferencia de tres puntos por encima de Cienciano, pero éste tiene mejor diferencia de gol. En tanto, Universitario quedó lejos, lo mismo que FBC Melgar y Cusco FC.
En la parte baja de la tabla de posiciones, Sporting Cristal tomó aire con su victoria en el Rímac, mientras que Atlético Grau, FC Cajamarca, Sport Huancayo y Juan Pablo II College están complicados con las posiciones de descenso.
A continuación, las posiciones del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú:
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|1
|Alianza Lima
|39
|16
|12
|3
|1
|+22
|2
|Los Chankas
|33
|16
|10
|3
|3
|+4
|3
|Cienciano
|30
|16
|9
|3
|4
|+11
|4
|Universitario de Deportes
|26
|16
|7
|5
|4
|+8
|5
|FBC Melgar
|25
|16
|7
|4
|5
|+7
|6
|Cusco FC
|24
|16
|7
|3
|6
|-4
|7
|Deportivo Garcilaso
|23
|16
|6
|5
|5
|0
|8
|Alianza Atlético
|21
|16
|5
|6
|5
|+4
|9
|Comerciantes Unidos
|21
|16
|5
|6
|5
|-1
|10
|ADT
|20
|16
|5
|5
|6
|+2
|11
|Sporting Cristal
|19
|16
|5
|4
|7
|-1
|12
|CD Moquegua
|18
|16
|5
|3
|8
|-6
|13
|UTC
|17
|16
|4
|5
|7
|-5
|14
|Sport Boys
|17
|16
|4
|5
|7
|-5
|15
|FC Cajamarca
|16
|16
|4
|4
|8
|-5
|16
|Sport Huancayo
|16
|16
|4
|4
|8
|-9
|17
|Juan Pablo II College
|16
|16
|4
|4
|8
|-15
|18
|Atlético Grau
|13
|16
|3
|4
|9
|-7
Los resultados de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú
VIERNES 22 DE MAYO
- Juan Pablo II College 1-1 FBC Melgar | Goles de Bernardo Cuesta al ‘5 y Juan Martín Peralta Rojas al ’55 | Complejo Deportivo Juan Pablo II
SÁBADO 23 DE MAYO
- CD Moquegua 0-0 Universitario de Deportes | Estadio 25 de Noviembre
- UTC 0-0 Sport Boys | Estadio Héroes de San Ramón
- Cusco FC 1-0 Atlético Grau | Gol de José Manzaneda al ’95 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Alianza Lima 3-0 Los Chankas | Goles de Jairo Vélez al ’12, Eryc Castillo al ’27 y Renzo Garcés al ’81 | Estadio Alejandro Villanueva
DOMINGO 24 DE MAYO
- Sporting Cristal 2-1 ADT | Goles de Jordan Guivin a los 13′; de Yoshimar Yotún al ’58 y de Gustavo Cazonatti al ’77 | Estadio Alberto Gallardo
- Sport Huancayo 2-2 Cienciano | Goles de Piero Magallanes al ’68, Ronal Huaccha al ’68, Yonatan Murillo en contra al ’86 y Carlos Garcés al ’93 | Estadio IPD Huancayo
- Alianza Atlético 1-1 FC Cajamarca | Goles de Hernán Lupu al ’11 y Brandon Palacios al ’21 | Estadio Campeones del 36
LUNES 25 DE MAYO
- Comerciantes Unidos 0-0 Deportivo Garcilaso | Estadio Juan Maldonado Gamarra
Datos claves
- Alianza Lima ganó el Torneo Apertura 2026 tras vencer 3-0 a Los Chankas.
- 39 puntos sumó el equipo de Pablo Guede y Paolo Guerrero para consagrarse campeón.
- 33 puntos acumulan Los Chankas, superando por tres a Cienciano en el segundo puesto.