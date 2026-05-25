Selección peruana podría sumar a dos figuras de la Liga 1 para amistosos ante España y Haití

De cara a los amistosos frente a España y Haití, Mano Menezes evalúa citar a dos jugadores de un equipo de provincia a la 'Bicolor'.

La Selección Peruana podría presentar algunas novedades en su lista para los amistosos frente a España y Haití, ya que dos futbolistas de Comerciantes Unidos estarían siendo evaluados por Mano Menezes para una posible convocatoria.

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Los 2 jugadores de Comerciantes Unidos que serían convocados

De acuerdo con el periodista Ernesto Macedo, la Federación Peruana de Fútbol se comunicó con Matías Córdova y Rodrigo Vilca para que inicien los trámites de su visa, requisito indispensable para poder ingresar a Estados Unidos.

“El arquero Matías Córdova y volante Rodrigo Vilca de Comerciantes Unidos han sido llamados por la FPF para hacer el trámite de la visa. Hay expectativa en Cútervo”, informó el mencionado comunicador en su cuenta de Twitter.

El arquero Matías Córdova y volante Rodrigo Vilca de Comerciantes Unidos han sido llamados por la FPF para hacer el trámite de la visa. Hay expectativa en Cútervo.



También, se une al microciclo de la Sub 20, Carlos Saavedra, extremo derecho y hoy viaja cuando acabe el partido. pic.twitter.com/BXJcK7QXYG — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) May 25, 2026

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Además, el periodista señaló que Carlos Saavedra acudirá a la Videna para integrarse al microciclo de la selección peruana sub-20. “También se une al microciclo de la Sub 20, Carlos Saavedra, extremo derecho y hoy viaja cuando acabe el partido”.

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú?

La convocatoria de Mano Menezes para los amistosos de Perú ante España y Haití será anunciada el jueves 28 de junio. En esa nómina se conocerán a los futbolistas elegidos por el técnico brasileño para su segunda lista al mando de la ‘Bicolor’.

Próximos partidos amistosos de Perú

La Selección Peruana enfrentará a Haití el próximo 5 de junio en el NU Stadium de Miami, mientras que el duelo ante España se disputará el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc.

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DATOS CLAVES

El entrenador Mano Menezes anunciará la lista de convocados de Perú el jueves 28 de junio.

Los futbolistas Matías Córdova y Rodrigo Vilca tramitarán su visa por pedido de la FPF.

El extremo Carlos Saavedra viajará para integrarse al microciclo de la selección peruana sub-20.