Alianza Lima después de campeonar el Torneo Apertura 2026, se enfoca en la otra parte del año. Depositando su confianza total en este asunto.

Alianza Lima apunta al bicampeonato y ya se enfoca en el Torneo Clausura 2026. Tras coronarse campeones del Apertura, el cuadro blanquiazul busca consolidar su ataque con un delantero que promete ser determinante en la Liga 1.

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El nuevo panorama de Federico Girotti en Alianza Lima

Federico Girotti no fue del todo aprovechado en el comienzo del año, pero su situación cambiará drásticamente. El atacante argentino llegará con una motivación extra para la segunda mitad de la temporada, listo para afianzarse en el once titular.

El reconocido periodista deportivo Peter Arévalo analizó el presente del delantero a través de su canal oficial de YouTube. El comunicador aseguró que los hinchas deben mantener la ilusión, ya que el futbolista está demostrando su verdadera jerarquía.

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Los firmes elogios de Mr. Peet sobre el delantero argentino

“Tenemos que seguir manteniendo la misma expectativa desde antes que llegue, porque el tipo está demostrando que va a ser de mucha utilidad”, comentó Mr. Peet en su canal de YouTube.

El conductor deportivo destacó las tremendas ganas que muestra el futbolista en los pocos minutos que le toca ingresar al campo. Asimismo, resaltó que el exjugador de Talleres ya está totalmente integrado al grupo y cuenta con el respaldo del plantel.

La jugada de antología frente al arquero Camacho

Durante su transmisión, el periodista detalló una espectacular acción colectiva que casi termina en el mejor gol de la fecha. La jugada nació tras una gran recuperación en el mediocampo por parte de Cantero.

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Girotti habilitó de forma muy inteligente a la ‘Culebra’, quien le pegó al balón con la parte interna. De inmediato, el atacante argentino giró en el área para sacar un disparo fulminante de volea.

“Boom. Tremenda tajada de Camacho, pero tremendo gesto técnico de Girotti”, describió el comentarista en su canal de YouTube. A pesar de la gran atajada del portero rival, la acción dejó en evidencia los recursos técnicos del delantero íntimo.

Una pieza clave para lograr el Torneo Clausura 2026

La postura del periodista sobre el futuro del atacante gaucho es sumamente firme y llena de optimismo. El comentarista no tiene reparos en candidatear al ofensivo como la gran llave del gol para los próximos meses.

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Federico Girotti celebrando con Alianza Lima. (Foto: X).

“Nos va a ayudar. No tengo dudas de que nos va a ayudar. No tengo dudas”, sentenció de manera contundente en su plataforma. Con este fuerte respaldo, Federico Girotti se perfila como la máxima esperanza para que Alianza Lima pueda campeonar también el Torneo Clausura 2026.

DATOS CLAVE

Alianza Lima se coronó campeón del Apertura y disputará el Torneo Clausura 2026.

Federico Girotti, delantero argentino y exjugador de Talleres, juega para Alianza Lima.

Peter Arévalo analizó en YouTube un remate de Girotti atajado por el arquero Camacho.