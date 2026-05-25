El futuro de Piero Quispe pasaría por salir de Pumas, y buscar un destino alejado de México. Conoce los detalles, de este posible movimiento.

El futuro de Piero Quispe ha dado un giro inesperado en el mercado de pases y las alarmas se encendieron en el fútbol internacional. El volante de la Selección Peruana vive horas clave para definir dónde jugará los próximos meses.

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Según informó el periodista Manuel Gonzalo, el mediocampista nacional no seguiría en las filas de los Pumas de la UNAM. Ante este panorama, su representante ya evalúa diversas opciones en el extranjero para garantizar que el futbolista mantenga el rodaje competitivo.

¿Cuál es la situación contractual de Piero Quispe?

A pesar de los fuertes rumores de salida, el vínculo legal de la ‘Joya’ con el cuadro felino de la Liga MX sigue vigente. El contrato que une al mediocampista con la escuadra mexicana recién culmina a fines del año 2026, según el comunicador del Diario Líbero.

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Esta situación obliga a que cualquier equipo interesado en contar con sus servicios deba negociar directamente con la directiva norteamericana. Un préstamo con opción a compra se perfila como la vía más viable para su salida inmediata.

El presente de Piero Quispe en el extranjero

El presente futbolístico de Quispe está envuelto en la incertidumbre tras cerrar una etapa de mucha exigencia física y mental. El jugador de la ‘Bicolor’ viene de sufrir un duro golpe deportivo al perder la gran final del fútbol de Australia con el Sydney FC.

Tras culminar su participación en el continente oceánico, el mediocampista debe reportar el estado de su futuro. Su prioridad es mantenerse en una liga competitiva que le permita seguir siendo considerado en las convocatorias de la selección nacional.

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¿Puede volver a Universitario de Deportes?

La noticia de su inminente salida de México causó revuelo inmediato en las redes sociales del entorno crema. La hinchada merengue reaccionó de forma masiva exigiendo el retorno del canterano para los próximos desafíos deportivos.

Los fanáticos de la ‘U’ utilizaron las plataformas digitales para hacer un pedido directo a la dirigencia del club. Los aficionados exigen que Franco Velazco Imparato, administrador temporal de la institución, gestione el regreso del volante nacional.

Por ahora, la valla económica de los Pumas UNAM es el principal obstáculo para que el cuadro de Ate concrete un préstamo. Las próximas semanas serán cruciales para conocer si la administración crema decide realizar un esfuerzo financiero por su exfigura.

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Sydney FC de Piero Quispe perdió la final en Australia. (Foto: X).

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