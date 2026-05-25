Héctor Cúper recupera jugador clave a puertas del duelo contra Deportes Tolima por Copa Libertadores

Universitario de Deportes va a tener un juego clave ante Deportes Tolima para decidir su futuro en la Copa Libertadores. Es por esa razón que necesitan a los mejores jugadores para poder competir en una final como esta. Lo bueno para los ‘cremas’ es que justo han recuperado a un futbolista que podría ser fijo en el once titular.

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Nos referimos a José Carabalí, que según lo que dio a conocer el periodista Gustavo Peralta hoy entrenó con el equipo. No solo eso, sino que también está concentrado para el juego de mañana. Por eso es que existe una gran posibilidad que pueda estar desde el arranque en este juego tan vital.

Ahora la decisión final tendrá que ser tomada por Héctor Cúper, ya que no ha tenido al jugador en estos días. Así que deberá analizar si es que es el momento ideal para ponerlo como titular y que pueda entender su idea que tiene para lo que será esta final prácticamente.

¿Por qué José Carabalí no venía jugando?

La razón por la que José Carabalí no estuvo con el equipo en estos últimos días fue por el fallecimiento de su abuela. Es por eso que el club le permitió viajar para que pueda despedirse de ella. Pues el futbolista se notó bastante afectado en redes sociales tras la noticia, con publicaciones sobre lo que había ocurrido.

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“El Club Universitario de Deportes lamenta profundamente el fallecimiento de Isabel Prado Wila, abuela de nuestro futbolista José Carabalí. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a José, así como a sus familiares y seres queridos en este difícil momento 🙏🕊️”, fue lo que publicó el club mediante sus redes sociales.

El Club Universitario de Deportes lamenta profundamente el fallecimiento de Isabel Prado Wila, abuela de nuestro futbolista José Carabalí.



Expresamos nuestras más sentidas condolencias a José, así como a sus familiares y seres queridos en este difícil momento 🙏🕊️. pic.twitter.com/oynUD0QoVD — Universitario (@Universitario) May 22, 2026

El hincha muestra el apoyo en las redes a José Carabalí

Por otro lado, los hinchas en las redes sociales mostraron su muestra de apoyo y cariño para José Carabalí por estar con el equipo. Muchos saben que no la está pasando nada bien, pero igual saben que es todo un profesional y que intentará dar lo mejor de sí en este último partido de tocarle jugar.

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Hinchas alientan a José Carabalí (Foto: X).

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