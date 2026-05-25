Hernán Barcos se va de FC Cajamarca y ya tendría nuevo equipo para el Torneo Clausura, volviendo a jugar en Lima en la Liga 1 2026.

Hernán Barcos pese a llevar como Director Deportivo y jugador en FC Cajamarca no seguirá en el equipo. La razón es un tema económico, por lo que varios jugadores de este club están saliendo para el Torneo Clausura. En este caso el ‘Pirata’ tendría destino en Lima.

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Según lo que se ha conocido por el periodista Franco Lostaunau, el argentino pegaría la vuelta a Sporting Cristal. Siendo un tremendo golpe para el fútbol peruano. El atacante sigue en vigencia y haciendo goles, por lo que sería bastante útil para el ataque de los ‘Cerveceros’.

Hernán Barcos celebrando en FC Cajamarca (Foto: FC Cajamarca).

También se pudo conocer por el periodista Denilson Barrenechea que ya hay un acuerdo de palabra para que se logre concretar este movimiento. Solo faltaría detalles como la documentación, lo cual debería de resolverse pronto. Así que seguramente será anunciado en los próximos días como refuerzo del cuadro de La Florida.

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Se pensó que por su pasado en Alianza Lima no elegiría jugar en un club como Sporting Cristal. Pero al parecer esta opinión habría cambiado para probar suerte en el cuadro celeste.

Los números de Hernán Barcos en el 2026

Si hay algo que puede hablarse de Hernán Barcos es que es un delantero con mucha calidad. Pues a pesar de tener 42 años es uno de los goleadores de la Liga 1. Siendo un jugador que estuvo peleando en un equipo que está peleando el descenso lo cual habla muy bien de su capacidad goleadora.

Este 2026 ha disputado un total de 16 partidos con la camiseta de FC Cajamarca, logrando anotar 9 goles y dar 2 asistencias en 1175 minutos en cancha. Esto lo posiciona como uno de los máximos artilleros del fútbol peruano, solo quedando por debajo de Carlos Garcés que tiene 10 tantos.

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Si vemos su valor económico, ya es un jugador que está cerca del retiro, por lo que ya no tiene una gran cotización. Tan solo 50 mil euros según el medio Transfermarkt.

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