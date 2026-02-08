Es tendencia:
VIDEO: así fue el gol de penal de Paolo Guerrero para el triunfo 2-1 de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos

El 'Depredador' aprovechó el penal por mano dentro del área. En un partido sufrido, Alianza Lima lo ganó en Matute gracias a este tanto.

Por Hugo Avalos

Paolo Guerrero marcó el gol del triunfo para Alianza Lima.
© L1MAXPaolo Guerrero marcó el gol del triunfo para Alianza Lima.

Paolo Guerrero marcó el gol del triunfo una vez más. De penal, anotó el 2-1 para que Alianza Lima se lleve los tres puntos ante Comerciantes Unidos en el partido correspondiente a la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Los ‘Blanquiazules’ ganaron de local en el estadio Alejandro Villanueva en un sufrido encuentro.

Al minuto 38 del complemento, el árbitro Michael Espinoza cobró penal luego del llamado del VAR por una mano dentro del área de Daniel Lino. Así, Alianza Lima tuvo la oportunidad perfecta para ponerse 2-1 en este difícil partido ante el Comerciantes Unidos de Claudio Biaggio.

Paolo Guerrero, así, tuvo la oportunidad desde la pena máxima y no falló. Le pegó al palo izquierdo, mientras que Matías Córdova se arrojó al otro palo. Así, el equipo de Pablo Guede pudo marcar diferencias sobre la parte final del partido.

Fue el segundo tanto de Paolo Guerrero en este Torneo Apertura. Cabe recordar que también había anotado de penal en el triunfo 2-1 de los ‘Íntimos’ ante Sport Huancayo en la primera jornada.

El equipo de Pablo Guede fue superior al equipo de Cutervo, pero sí evidenció algunos problemas defensivos como el error de Mateo Antoni en el gol de Wilter Ayoví. Por lo pronto, ahora, la cabeza estará puesta en el partido de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo el próximo miércoles.

2 de Mayo hizo oficial su nuevo fichaje a puertas de jugar con Alianza Lima en Matute por Copa Libertadores

2 de Mayo hizo oficial su nuevo fichaje a puertas de jugar con Alianza Lima en Matute por Copa Libertadores

Alianza Lima es uno de los tres equipos con puntaje perfecto

Con su victoria ante Comerciantes Unidos, Alianza Lima es uno de los tres equipos que está en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026. Se suma a FBC Melgar (venció a Cienciano y a Sporting Cristal) y UTC (le ganó a Atlético Grau y a CD Moquegua).

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1UTC622003
2FBC Melgar622003
3Club Alianza Lima622002
4Club Universitario de Deportes421102
5Los Chankas421101
6Cienciano321013
7Comerciantes Unidos321010
8Alianza Atlético321010
9ADT32101-1
10Cajamarca FC110100
11Deportivo Garcilaso110100
12Club Sporting Cristal12011-1
13Cusco FC12011-1
14Sport Boys12011-1
15Sport Huancayo12011-1
16Atlético Grau12011-2
17Juan Pablo II College12011-5
18CD Moquegua02002-2
hugo avalos
Hugo Avalos
