¡Alineaciones confirmadas! Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO y GRATIS por la fecha 2 del Torneo Apertura vía L1 Max

Alianza Lima jugará ante Comerciantes Unidos en el Estadio de Matute por la fecha 2 de la Liga 1. Encuentro EN VIVO y GRATIS.

Por Bruno Castro

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos.
© Liga 1Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos.

El fútbol sigue a todo dar en este inicio de la Liga 1 2026. En este caso, se viene un partido emocionante por la fecha número 2 del Torneo Apertura, el cuadro de Alianza Lima se enfrenta a Comerciantes Unidos en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’. Juego que dará inicio desde las 18:00 horas de Perú y se espera el acompañamiento de la hinchada ‘Blanquiazul’.

La transmisión de este encuentro estará a cargo de L1 Max, que se puede seguir por diferentes cadenas de cable. Mientras tanto, también lo puedes seguir en el minuto a minuto desde Bolavip Perú.

El cuadro de Alianza Lima viene de un desliz importante a nivel internacional ante 2 de Mayo por Copa Libertadores. Juego que ha marcado un antes y en después en la carrera de Pablo Guede en el conjunto ‘íntimo’. Ya comienzan a dar dudas sobre su futuro, lo cual obliga a que en casa pueda ganar con comodidad este encuentro que no debería ser complicado para ellos.

Por otro lado, el conjunto de Comerciantes Unidos viene con la moral en alto. En su partido anterior consiguieron ganar por 1-0, Rodrigo Vilca fue el autor de la única conquista ante CD Moquegua. Así que buscarán al menos un empate que les permitan mantenerse invictos en este inicio de torneo.

¡Llegó Comerciantes Unidos!

El conjunto de Cutervo ya se encuentra en el Estadio Alejandro Villanueva.

Puede ser una imagen de una o varias personas, personas jugando al fútbol, personas jugando al fútbol y texto que dice

¡Alineación de Alianza Lima!

El cuadro de Alianza Lima sale de la siguiente forma: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Gianfranco Chávez, Jairo Vélez, Alan Cantero; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

¡Comerciantes Unidos está listo!

El camerino del cuadro de Comerciantes Unidos se encuentra listo para el duelo ante Alianza Lima.

Puede ser una imagen de ‎fútbol, fútbol y ‎texto que dice

¡Día de partido!

Alianza Lima se enfrenta a Comerciantes Unidos este domingo.

Imagen

¡Bienvenidos al Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por la Liga 1.

bruno castro
Bruno Castro
