¡Alineaciones confirmadas! Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO y GRATIS por la fecha 2 del Torneo Apertura vía L1 Max

El fútbol sigue a todo dar en este inicio de la Liga 1 2026. En este caso, se viene un partido emocionante por la fecha número 2 del Torneo Apertura, el cuadro de Alianza Lima se enfrenta a Comerciantes Unidos en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’. Juego que dará inicio desde las 18:00 horas de Perú y se espera el acompañamiento de la hinchada ‘Blanquiazul’.

La transmisión de este encuentro estará a cargo de L1 Max, que se puede seguir por diferentes cadenas de cable. Mientras tanto, también lo puedes seguir en el minuto a minuto desde Bolavip Perú.

El cuadro de Alianza Lima viene de un desliz importante a nivel internacional ante 2 de Mayo por Copa Libertadores. Juego que ha marcado un antes y en después en la carrera de Pablo Guede en el conjunto ‘íntimo’. Ya comienzan a dar dudas sobre su futuro, lo cual obliga a que en casa pueda ganar con comodidad este encuentro que no debería ser complicado para ellos.

Por otro lado, el conjunto de Comerciantes Unidos viene con la moral en alto. En su partido anterior consiguieron ganar por 1-0, Rodrigo Vilca fue el autor de la única conquista ante CD Moquegua. Así que buscarán al menos un empate que les permitan mantenerse invictos en este inicio de torneo.