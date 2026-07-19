A horas de la final ante Argentina, Lamine Yamal dejó un emotivo mensaje para toda España

Antes de lo que será la final del Mundial 2026. Lamine Yamal emitió un mensaje que se captó en las redes sociales. Calentando la gran previa.

El delantero de la selección española ha encendido las redes sociales a solo unas horas de disputar el partido más importante de su vida. Lamine Yamal compartió una tierna fotografía de su infancia en Instagram que se ha vuelto viral de inmediato en todo el país.

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La imagen muestra al atacante cuando era un niño pequeño en su barrio, esperando el momento preciso para capturar la instantánea. Junto a la nostálgica postal, el crack de la Roja adjuntó una dedicatoria que ha conmovido a los aficionados: “Por ti y para la calle”.

Lamine Yamal se motiva previo a la gran final del Mundial 2026. (Foto: X).

El emotivo mensaje de Lamine Yamal en Instagram

La publicación del extremo español funciona como un puente perfecto entre sus sueños de infancia y su realidad actual en la élite del fútbol. Con este gesto, la joven estrella demuestra que mantiene los pies en la tierra y no olvida sus orígenes antes de buscar la gloria eterna.

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Los detalles clave de la publicación que arrasa en redes:

La fotografía: Un retrato inédito de Lamine Yamal cuando era un infante en su vecindario.

Un retrato inédito de Lamine Yamal cuando era un infante en su vecindario. La frase: “Por ti y para la calle”, un claro homenaje al fútbol formativo y de barrio.

“Por ti y para la calle”, un claro homenaje al fútbol formativo y de barrio. El impacto: Miles de interacciones en pocos minutos de aficionados que ven en él un símbolo de superación.

¿Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026?

El esperado encuentro entre España y Argentina se disputará este domingo 19 de julio de 2026. El planeta fútbol se detendrá para presenciar un choque de titanes histórico que definirá al nuevo campeón del mundo.

El compromiso tendrá lugar en el imponente MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. La patada inicial está programada para las 14:00 horas de Perú (15:00 p.m. ET de Estados Unidos / 21:00 horas de España).

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Así llega España junto a Lamine Yamal al partido decisivo

La selección española llega a esta cita cumbre en un estado de forma excepcional tras eliminar a Francia por 2-0 en las semifinales. El vestuario se muestra completamente unido, con una confianza plena en el plan táctico de Luis de la Fuente.

El rendimiento de la Roja y su principal figura se resume en los siguientes puntos:

Solidez defensiva: España ha avanzado con autoridad aplastante y llega habiendo encajado un único tanto en las fases decisivas.

España ha avanzado con autoridad aplastante y llega habiendo encajado un único tanto en las fases decisivas. Lamine Yamal como líder: El extremo del FC Barcelona llega como la gran sensación del campeonato, rompiendo récords de precocidad.

El extremo del FC Barcelona llega como la gran sensación del campeonato, rompiendo récords de precocidad. Madurez futbolística: A pesar de su juventud, el atacante asume los galones del equipo y llega motivado por el tierno recuerdo de sus raíces.

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