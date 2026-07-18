Partidos Mundial 2026 MAÑANA domingo 19 de julio: quiénes juegan, horarios y dónde ver por TV y streaming online

Se define todo en el Mundial 2026 con el último partido: la gran final. Mira los detalles del duelo, horarios y cómo verlo.

El Mundial 2026 llega a su partido definitorio. Se juega la gran final este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, New Jersey. Las selecciones de España y Argentina se ven las caras en busca del título del mundo.

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Ambas selecciones se mantienen invictas hasta esta definición. España viene de sacar del camino a Francia, que había sido campeón en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022. Argentina, en tanto, jugó un partido especial y se lo dio vuelta a Inglaterra. Así, la ‘Albiceleste’ tiene la chance de defender su título logrado en Qatar.

A su vez, se enfrentan los campeones de las últimas Eurocopa y Copa América, por lo que puede también interpretarse como la Finalissima pendiente. ¿Qué pasará? ¿España logrará su segunda estrella o Argentina se convertirá en bicampeón y logrará la cuarta?

PARTIDO FINAL DEL MUNDIAL 2026, DOMINGO 19 DE JULIO: HORARIOS Y TV

Final: España vs. Argentina

MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey (New York), Estados Unidos

Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium .

. Argentina: 16:00 horas | Telefe, TV Pública, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

16:00 horas | Telefe, TV Pública, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium.

14:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium. Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Uruguay: 16:00 horas | Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

16:00 horas | Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. México: 13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium.

13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium. Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Universo.

15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Universo. España: 21:00 | DAZN España, DAZN Mundial, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1.

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Con los finalistas definidos, las apuestas al ganador se disparan entre los usuarios peruanos que siguen de cerca el cierre del torneo.

Cuadro completo del Mundial 2026

DATOS CLAVE

España y Argentina disputarán la final del Mundial el domingo 19 de julio .

disputarán la final del Mundial el . El MetLife Stadium de New Jersey albergará el partido definitivo del torneo.

de New Jersey albergará el partido definitivo del torneo. La transmisión iniciará a las 16:00 en Argentina y 21:00 en España.