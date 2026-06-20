En una información de último minuto, Alemania vs. Costa de Marfil hicieron oficiales sus alineaciones titulares por el Mundial 2026.

Alemania y Costa de Marfil ya confirmaron sus alineaciones titulares para el partido de HOY, sábado 20 de junio, por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026. El seleccionado dirigido por Julian Nagelsmann repite la formación que goleó a Curazao en su debut, mientras que los africanos presentan algunas variantes para intentar dar otro golpe tras vencer a Ecuador en la primera jornada.

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El encuentro llega con máxima expectativa porque tanto Alemania como Costa de Marfil han mostrado solidez en el arranque del torneo y saben que un triunfo los dejaría instalados en la siguiente ronda del Mundial 2026.

Alemania parte con ligera ventaja en el papel por jerarquía y plantel, pero Costa de Marfil ha demostrado ser un rival incómodo, físico y peligroso en transición ofensiva, lo que promete un partido de alta intensidad.

Con figuras de talla mundial en ambos lados, el duelo entre Alemania y Costa de Marfil no solo definirá posiciones en el Grupo E, sino también podría marcar el rumbo de uno de los cruces más competitivos de esta fase.

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Alemania vs. Costa de Marfil: alineaciones confirmadas, formaciones y jugadores del Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Nagelsmann y Faé calientan el Alemania vs. Costa de Marfil con declaraciones cruzadas

El técnico de Alemania, Julian Nagelsmann, advirtió sobre el poder del rival africano: “Son muy fuertes físicamente, tienen una gran defensa y mucha velocidad en las tres posiciones de ataque”, señaló en la previa.

Por su parte, el entrenador de Costa de Marfil, Emerse Faé, respondió con firmeza y ambición: “No venimos a ver jugar a los alemanes, venimos a ganar”, dejando claro que su equipo no se conformará con competir, sino que buscará dar el golpe en el Mundial 2026.

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Kai Havertz, la estrella de Alemania para el partido ante Costa de Marfil HOY por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Alemania vs. Costa de Marfil: alineación oficial del Mundial 2026

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala y Florian Wirtz; Kai Havertz.

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Odilon Kossounou; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Christ Inao Oulai; Yan Diomande, Amad Diallo y Ange-Yoan Bonny.

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Datos claves

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan hoy, sábado 20 de junio, por el Mundial 2026.

El partido de la segunda fecha del Grupo E se disputará en el Toronto Stadium.

Los entrenadores Julian Nagelsmann y Emerse Faé analizaron el compromiso en la previa del partido.