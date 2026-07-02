Tras la eliminación del Mundial 2026, Alemania vive un escándalo por denuncia de corrupción

La policía investiga presuntas irregularidades en la distribución de entradas durante la Eurocopa 2024. Conoce todos los detalles.

La temprana eliminación de Alemania en el Mundial 2026 no es el único problema que enfrenta el fútbol de ese país. En las últimas horas, las autoridades alemanas realizaron una serie de operativos vinculados a una investigación por presunta corrupción relacionada con la organización de la Eurocopa 2024, un caso que ha puesto bajo la lupa a dirigentes y funcionarios.

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La investigación está centrada en un supuesto uso irregular de entradas para el torneo continental, las cuales habrían sido entregadas de manera preferencial a determinadas personas mediante un sistema de beneficios que ahora es analizado por la justicia.

Policía alemana realizó redadas por presunta corrupción en la Euro 2024

La Fiscalía de Bochum y la Oficina Estatal de Investigación Criminal de Renania del Norte-Westfalia (LKA NRW) confirmaron que el último miércoles se llevaron a cabo allanamientos en distintos puntos de Alemania como parte de la investigación.

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Entre los lugares intervenidos estuvo la sede de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), además de oficinas municipales pertenecientes a algunas de las ciudades que albergaron partidos de la Eurocopa 2024.

De acuerdo con las autoridades, el caso apunta a posibles beneficios indebidos concedidos por representantes del comité organizador a funcionarios de ciudades sede.

La hipótesis sostiene que estos recibieron accesos privilegiados para adquirir entradas del torneo, las cuales posteriormente fueron utilizadas con distintos fines.

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Investigan posible asignación irregular de miles de entradas

Según información difundida por medios alemanes, más de 150 agentes participaron en el operativo. La investigación involucra, por el momento, a un alemán de 66 años y a un francés de 46, quienes son sospechosos de haber participado en un esquema de presunto soborno.

Las pesquisas también buscan determinar si miles de boletos fueron distribuidos de forma interna a invitados preferenciales, eludiendo los procedimientos establecidos.

Recordemos que, la ‘Euro’ 2024 fue organizada por Euro 2024 GmbH, una sociedad creada conjuntamente por la Federación Alemana de Fútbol y la UEFA para llevar adelante el certamen celebrado hace dos años.

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La investigación continúa y rige la presunción de inocencia

Las autoridades alemanas aclararon que el proceso se encuentra en una etapa inicial y que los investigados aún no han presentado su versión de los hechos. Por ello, recalcaron que todos los implicados mantienen el derecho a la presunción de inocencia mientras avanza la investigación.

El caso ha generado un fuerte impacto en Alemania, ya que pone en cuestión la transparencia con la que se gestionó uno de los eventos deportivos más importantes celebrados en Europa.

DATOS CLAVES

La Fiscalía de Bochum y la LKA NRW confirmaron allanamientos por presunta corrupción en la Eurocopa 2024.

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Más de 150 agentes policiales participaron en los operativos realizados en distintos puntos de Alemania.