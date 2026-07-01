Alemania define el futuro de Julian Nagelsmann y aparece Jürgen Klopp en escena

Nadie esperaba la eliminación de la Selección de Alemania de forma tan temprana del Mundial 2026. El conjunto ‘teutón’ sigue sin levantar cabeza desde lo que fue el campeonato ganado en Brasil 2014. Y podría venirse un cambio en la dirección técnica pensando en el futuro.

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Por parte de Julian Nagelsmann tiene muchas ganas de continuar a la cabeza del ‘Die Mannschaft’. No obstante, está dispuesto a respetar la decisión final de la DFB (Federación Alemana de Fútbol). Quienes todavía no han definido que es lo que pasará con el técnico de 38 años de edad.

Jürgen Klopp junto a Julian Nagelsmann (Foto: Getty Images)

Eso sí, ahora se ha comenzado a hablar de un posible regreso de Jürgen Klopp a los banquillos. Lo que podría complicar que el joven DT se pueda mantener en el cargo a pesar de tener contrato. Ya que el fracaso de quedar eliminados de forma tempranera es un duro golpe.

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Jürgen Klopp interesado en dirigir a Alemania

Según lo que ha contado el periodista deportivo Fabrizio Romano, el mismo Klopp tendría interés en salir del retiro y comenzar una nueva carrera como seleccionador. Viendo el momento que está pasando Alemania, le parecería un buen reto para poder afrontar.

El exLiverpool tendría ganas de comenzar el Proyecto con el conjunto Teutón. Pero por ahora no hay ninguna conversación que lo pueda acercar al cargo, lo que si es cierto que se debe de definir el futuro de Nagelsmann antes de cualquier otra decisión.

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Julian Nagelsmann en el banquillo de Alemania

El nacido en Landsberg am Lech tomó las riendas de la Selección de Alemania el 15 de setiembre del 2023. Y según se ha conocido tiene contrato vigente hasta el 31 de julio del 2028.

Hasta el momento ha logrado dirigir un total de 37 partidos, en los que ha logrado ganar 23, empató 6 juegos y terminó perdiendo 8. Con un total de 90 goles a favor y 43 en contra. Mientras que en puntos hizo 75.

En este tiempo la derrota más abultada ha sido un 2-0 ante Austria de visitante. Mientras que el triunfo más importante terminó siendo ante Bosania por 7-0 en la UEFA Nations League.

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