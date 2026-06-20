Lo confirmó en la conferencia de prensa posterior al triunfo 3-0 ante Haití. Neymar volverá a las prácticas grupales en pocos días y estará a disposición para el último partido de Brasil en fase de grupos.

Luego del primer triunfo de la Selección de Brasil en el Mundial 2026 ante Haití, el entrenador Carlo Ancelotti reveló que Neymar Júnior estará a disposición para el partido ante Escocia. De esta manera, se concretaría el regreso de la estrella de Santos a la ‘Verdeamarela’ para el encuentro final en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

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“Sí. Neymar se entrenará de forma individual mañana (sábado 20 de junio) y, el lunes (22 de junio), se unirá al grupo y estará listo para el partido ante Escocia“, contestó Carlo Ancelotti en la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Haití.

Ancelotti CONFIRMOU:



Neymar vai pro jogo contra a Escócia. pic.twitter.com/9KSTqKYt1x — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 20, 2026

La estrella del Santos de Brasil, ex Barcelona y PSG, no pudo jugar los primeros dos partidos del Mundial 2026 debido a una lesión muscular de grado II en el gemelo sufrida el pasado 17 de mayo. Pese a esta dolencia, Ancelotti no lo desconvocó para la Copa del Mundo y se ha estado entrenando de forma separada desde entonces.

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Neymar estaría listo para jugar ante Escocia

De acuerdo a las palabras de Carlo Ancelotti, el primer entrenamiento que tendría Neymar con sus compañeros sería dos días antes del partido entre Brasil y Escocia. Por lo tanto, podría ponerse a tono física y colectivamente para ver sus primeros minutos en lo que sería su cuarta Copa del Mundo.

Será decisión de ‘Carletto’ cuántos minutos le dé al número 10 del seleccionado brasileño. Pero, el anticipo de su regreso es una gran noticia para todos los que deseaban ver a ‘Ney’ en la Copa del Mundo.

Cabe recordar que hubo un gran debate sobre la convocatoria de Neymar al Mundial. Es que desde su regreso a las canchas tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en octubre de 2023 con Brasil, ha lidiado con problemas en su estado físico.

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De hecho, en la presente temporada, con Santos, apenas pudo jugar ocho partidos donde marcó cuatro goles y dio dos asistencias.

En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.

Las estadísticas de Neymar con la Selección de Brasil

Neymar es el máximo goleador de la Selección de Brasil con 79 goles en 120 partidos. También tiene 59 asistencias, registra 32 amonestaciones y una expulsión. Anteriormente, disputó tres Copas del Mundo (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022) donde tiene ocho goles y cuatro asistencias.

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