Alineaciones confirmadas del Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026: formación y jugadores claves

Para el partido por el Mundial 2026, entre Suiza vs. Canadá. Presentaremos a continuación, las alineaciones confirmadas de ambas selecciones.

Las selecciones de Suiza y Canadá definen hoy el liderato del Grupo B en el BC Place de Vancouver. Ambos estrategas ya revelaron sus onces titulares con esquemas ofensivos y la presencia de sus principales figuras del torneo de la FIFA: Mundial 2026.

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Murat Yakin apuesta por un esquema 4-2-3-1 en el combinado helvético, dándole la titularidad al joven Johan Manzambi tras su gran doblete en la fecha anterior. Por su parte, Jesse Marsch mantiene su sólido 4-4-2 en Canadá, comandado por el goleador Jonathan David, mientras que Alphonso Davies esperará su turno desde el banco de suplentes.

Suiza vs. Canadá juegan esta tarde por el Mundial 2026. (Foto: X).

Formaciones confirmadas para el partido

Selección Alineación Titular Suiza Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Johan Manzambi, Ruben Vargas; Breel Embolo. Canadá Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Richie Laryea, Derek Cornelius, Luc De Fougerolles; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Jonathan David, Cyle Larin.

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Así llega Suiza: buscando consolidar el equilibrio

El conjunto helvético llega a esta última fecha con la motivación a tope tras golear 4-1 a Bosnia y Herzegovina. A diferencia del debut donde empataron ante Qatar, el técnico Murat Yakin ajustó las bandas defensivas para ganar mayor proyección, lo que permitió que sus extremos se asociaran mejor con Breel Embolo. La gran novedad en el once de hoy es la ratificación del juvenil Johan Manzambi, quien se ganó el puesto tras saltar desde el banquillo el partido pasado y marcar dos goles decisivos.

Así llega Canadá: una baja sensible y la ventaja de la localía

Por su parte, la selección de Canadá arriba con el ánimo por las nubes luego de aplastar por 6-0 a Qatar, logrando así su primer triunfo histórico en Copas del Mundo. Sin embargo, el estratega Jesse Marsch se vio obligado a realizar una modificación obligatoria en la zona medular debido a la grave lesión de Ismaël Koné, quien sufrió una fractura de pierna y se perderá el resto del torneo. Ante esta dura baja, Nathan Saliba asume la responsabilidad en el centro del campo para tratar de frenar el juego de posesión suizo.

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Jugadores claves a seguir en el encuentro

El mediocampista Granit Xhaka será el eje de la distribución suiza para frenar las transiciones rápidas de los norteamericanos. Su experiencia internacional resulta vital para sostener el ritmo del partido en momentos de alta presión.

En la escuadra canadiense, todos los focos apuntan al delantero Jonathan David, quien viene de firmar un triplete ante Qatar. Su movilidad en el área rival y su racha goleadora lo convierten en la principal amenaza para la zaga europea.

DATOS CLAVE

Johan Manzambi arranca como titular en Suiza tras su reciente doblete, mientras Alphonso Davies aguardará en el banco de Canadá.

Ismaël Koné se pierde el resto del torneo por una fractura de pierna, dejando su lugar en el mediocampo canadiense a Nathan Saliba.

Granit Xhaka y Jonathan David se perfilan como los jugadores claves en el decisivo duelo que definirá la cima del Grupo B.