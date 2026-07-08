Miguel Silveira se fue de Universitario, pero no del Perú. Entérate en qué equipo de la Liga 1, estará jugando ahora, el delantero brasileño.

El mercado de pases del fútbol peruano explotó con una noticia de última hora que sacude a los hinchas cremas. El mediocampista Miguel Silveira rompió su contrato con Universitario de Deportes y ya tiene nuevo club para el Torneo Clausura.

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La vida después de Universitario de Deportes

Tras quedar como jugador libre del actual tricampeón de la Liga 1, el volante llegó a un acuerdo total para mudarse a la altura. Su nuevo destino será Cusco FC, una de las escuadras más competitivas del torneo local.

Miguel Silveira nuevo jugador de Cusco FC. (Foto: X).

El fichaje se cerró por toda la temporada 2026 y cuenta con una opción de renovación según los objetivos alcanzados.

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Un reencuentro clave para el Torneo Clausura

La llegada de Silveira al “Ombligo del Mundo” no es una casualidad. El futbolista llega por pedido expreso del director técnico Javier Rabanal.

Ambos personajes se reencontrarán en el cuadro imperial tras vivir un pasado tormentoso y lleno de presión en Ate. Ahora, buscarán su revancha personal en una plaza complicada para todos los rivales de la capital.

Regresará al Estadio Monumental para su venganza

El destino del fixture de la Liga 1 ha preparado un escenario de película para el debut del mediocampista. Cusco FC visitará a Universitario en el Estadio Monumental por la segunda fecha del Torneo Clausura.

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Este partido generará un morbo tremendo entre los aficionados, ya que Silveira pisará el coloso de Ate apenas unos días después de su abrupta salida.

El futbolista buscará demostrar su vigencia y amargarle la fiesta al cuadro crema en un duelo que promete chispas desde el primer minuto.

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