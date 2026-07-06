Cristiano Ronaldo y su reflexión tras dejar el Mundial 2026: “Dimos lo mejor de nosotros”

Cristiano Ronaldo habló después de la dura eliminación de Portugal del Mundial 2026 a manos de España en los octavos de final.

Cristiano Ronaldo le dijo adió al Mundial 2026, su sueño de poder ser campeón del Mundo ha quedado apagado a manos de la Selección de España. Una dura derrota en los últimos minutos lo dejó sin chance de continuar este camino. A pesar de esto, el portugués tuvo una reflexión con respecto a su carrera con el cuadro ‘luso’.

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Pese a la eliminación ‘CR7’ se mostró tranquilo y en la zona mixta no dudó en resaltar lo que hizo por la Selección de Portugal.

“Mañana me levantaré igual que hoy, con la conciencia tranquila. He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título. Estoy contento. El mayor título que gané con la selección fue en 2016 -la Eurocopa-; para mí tiene la misma dimensión que un Mundial. Mañana será otro día y la vida sigue”, comenzó diciendo.

Por otro lado, explicó que si bien le duele irse, también considera que dio todo para poder lograr el objetivo. No obstante, simplemente no se logró dar: “Estoy triste por salir así del Mundial, pero, como dije en la conferencia de prensa, he dado todo, lo mejor de mí. Y salgo con la conciencia tranquila. Así es el fútbol, a veces se gana y a veces se pierde. Hay que seguir”.

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"ANTES DE CRISTIANO RONALDO, PORTUGAL NO HABÍA GANADO NINGÚN TÍTULO. CON CRISTIANO RONALDO GANÓ 3. EL TÍTULO DE 2016 VALE COMO UN MUNDIAL PARA MI"



Cristiano Ronaldo realizó un balance sobre su trayectoria en la selección europea.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Gr3NKqnapU — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

La carrera de Cristiano Ronaldo con Portugal

Si hablamos de Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal, tenemos que hablar de una larga relación que duró nada más y nada menos que 23 años. Esto debido a que el portugués fue llamado por primera vez en el año 2003 con Luiz Felipe Scolari, quien lo hizo debutar el 19 de agosto de ese año.

Desde su debut hasta la fecha ‘CR7’ ha disputado la suma de 233 partidos, anotando 146 goles y brindando 46 asistencias en la suma de 18,538 minutos en cancha.

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Ahora no se sabe si se animará a seguir jugando con el equipo portugués o si decide decir adiós por completo. Recordemos que la próxima competencia oficial es la Eurocopa 2028, para la cual todavía faltan un par de años.

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