Partidos del Mundial 2026, MAÑANA martes 7 de julio: quiénes juegan, horarios y dónde ver por TV y streaming online

Se juegan los últimos dos partidos de los octavos de final del Mundial 2026. Argentina y Colombia representan a Conmebol en los duelos ante Egipto y Suiza, respectivamente. Los detalles.

El Mundial 2026 culmina su actividad de octavos de final este martes 7 de julio. Es que se juegan los dos últimos partidos de la ronda de las 16 mejores selecciones y, así, se conocerán todos los clasificados y los cruces de cuartos de final.

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El primer duelo de la jornada de martes tiene a la última campeona, la Selección Argentina. Luego de sufrir ante Cabo Verde en 16avos de final, el conjunto albiceleste, que cuenta con Lionel Messi, tiene una dura parada ante la Egipto de Mohamed Salah en Atlanta.

Y el último partido de los octavos de final lo protagonizan Colombia y Suiza. Los ‘Cafeteros’ de Néstor Lorenzo quieren volver a jugar una etapa de cuartos de final de Copa del Mundo, pero tienen que enfrentar a los suizos, una de las revelaciones de esta Copa del Mundo.

PARTIDOS PARA ESTE MARTES 7 DE JULIO EN EL MUNDIAL 2026: HORARIOS Y TV

ARGENTINA VS EGIPTO

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Estados Unidos

Perú: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Argentina: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, TyC Sports, Telefe, Disney+.

13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, TyC Sports, Telefe, Disney+. Colombia: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Caracol, RCN.

11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Caracol, RCN. Paraguay: 13:00 horas | GEN, Trece, Unicanal.

13:00 horas | GEN, Trece, Unicanal. Chile: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Uruguay: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Ecuador: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+.

11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+. México: 10:00 horas | ViX Premium.

10:00 horas | ViX Premium. Estados Unidos: 12:00 (ET) / 09:00 (PT) | FOX, Telemundo.

12:00 (ET) / 09:00 (PT) | FOX, Telemundo. España: 18:00 horas | DAZN España, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat

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Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

SUIZA VS COLOMBIA

BC Place, Vancouver, Vancouver, Canadá

Perú: 15:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+.

15:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+. Argentina: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Colombia: 15:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

15:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Paraguay: 17:00 horas | GEN, Trece, Unicanal.

17:00 horas | GEN, Trece, Unicanal. Chile: 16:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+.

16:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+. Uruguay: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas (Diferido).

15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas (Diferido). México: 14:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium.

14:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium. Estados Unidos: 16:00 (ET) / 13:00 (PT) | FOX, Telemundo.

16:00 (ET) / 13:00 (PT) | FOX, Telemundo. España: 22:00 horas | DAZN España, DAZN Mundial, Movistar+

DATOS CLAVE

Aquí tienes los takeaways fácticos del artículo:

Martes 7 de julio culminan los octavos de final del Mundial 2026 con dos partidos.

culminan los octavos de final del Mundial 2026 con dos partidos. Argentina de Lionel Messi enfrenta a la Egipto de Mohamed Salah en Atlanta a las 13:00.

enfrenta a la Egipto de Mohamed Salah en Atlanta a las 13:00. Colombia contra Suiza cierran la llave de octavos en Vancouver a las 15:00.