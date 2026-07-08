Se confirmó el canal que transmitirá el Universitario vs Millonarios por amistoso internacional

El Universitario de Deportes vs Millonarios ya tiene canal definido para este sábado 11 de julio.

Universitario de Deportes se prepara para un partido amistoso bastante importante con miras al Torneo Clausura. En este caso se enfrentará a Millonarios con la intensión de probar un poco al equipo. No obstante, se pudo conocer el canal que pasará este partidazo.

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El duelo irá por Youtube, exactamente el canal de Universitario TV. No obstante, este juego no será gratis, sino que se tendrán que suscribir para poder ver este encuentro. El costo por el mes es de 15 soles y será la única forma de que los hinchas puedan ver este encuentro.

Canal de Universitario (Foto: Youtube).

Cambio de horario del Universitario vs. Millonarios

En un comienzo el partido estaba programado para jugarse este sábado 11 de julio a las 20:00 horas. No obstante, el club decidió sorprender a sus hinchas haciendo un radical cambio, pasando el juego por la tarde a las 15:30 horas de Perú.

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Esto generó un gran malestar en los hinchas, más que todo en los que ya habían comprado su entrada. Por lo que hubo una gran cantidad de quejas en las redes sociales por este repentino cambio que nadie esperaba.

La razón no ha sido revelada, pero se esperaría que sea por el partido entre Argentina vs. Suiza del Mundial 2026. Justo se anunció que se daría este juego y por ende tuvieron que hacer un cambio en su programación.

Novedades de Universitario de Deportes

Entre las grandes novedades de Universitario de Deportes se encuentra Gianluca Lapadula que recién ha llegado al club. También Jordan Guivin que volvió tras estar en ADT este año. Y por último, Adrián Quiroz que logró unirse hace poco.

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Serían los jugadores que los hinchas esperan ver en acción, debido a que son los nuevos elementos que tiene el club para el Torneo Clausura. Así que seguro esperan que puedan marcar la diferencia en este partidazo.

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