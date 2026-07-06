Universitario liberó un cupo de extranjero con esta salida. Ahora Héctor Cúper podrá sumar un refuerzo de calidad, para este Torneo Clausura.

Adiós definitivo en Ate. Campo Mar ya no contará con la presencia de Miguel Silveira, luego de que Universitario de Deportes hiciera oficial la rescisión de su contrato tras varios días de intensas negociaciones en los despachos cremas.

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La salida del futbolista brasileño era un secreto a voces entre la hinchada merengue. Mediante un frío comunicado en sus redes sociales, la institución estudiantil despidió al mediocampista y cerró un capítulo que venía desgastando la interna del plantel.

Héctor Cúper no contaba con Miguel Silveira. (Foto: X).

El plan de Héctor Cúper para el nuevo fichaje crema

Con esta baja confirmada, la gerencia deportiva de Universitario logra su principal objetivo: liberar un valioso cupo de extranjero para el Torneo Clausura 2026. Este movimiento estratégico resulta vital para las aspiraciones del comando técnico en la segunda mitad del año.

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El estratega argentino Héctor Cúper busca un salto de calidad internacional. El experimentado DT ya entregó una lista de prioridades a la directiva, exigiendo un refuerzo de jerarquía que asuma el liderazgo en el mediocampo o el ataque.

El mercado de pases se acelera en Universitario

El tiempo corre en contra de la administración crema, ya que el libro de pases del fútbol peruano tiene fechas límite estrictas. Las oficinas de Campo Mar trabajan a doble turno para cerrar las negociaciones con el nuevo jugador extranjero en los próximos días.

La meta de la ‘U’ es clara: conseguir el bicampeonato nacional en su año centenario. El anuncio de la nueva incorporación es inminente y los aficionados permanecen atentos a las plataformas oficiales del club para conocer al próximo refuerzo.

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La presión de la hinchada por el tetracampeonato

La exigencia en Ate es máxima y los aficionados no perdonarán un error en la elección del próximo jugador internacional. El margen de error para la directiva es mínimo, considerando que el gran objetivo institucional de la temporada es levantar la copa a fin de año y consolidar el histórico tetracampeonato.

En las próximas horas se definirán las reuniones clave que determinarán el futuro deportivo del plantel merengue. Todo el entorno de Universitario permanece expectante ante el que podría ser el fichaje más mediático y determinante de este Torneo Clausura 2026.

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