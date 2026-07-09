Quién es el árbitro argentino que dirige Francia vs Marruecos en el Mundial 2026

Su designación generó controversia. Es argentino, cuenta con suficiente experiencia internacional y dirigió una Eurocopa. En un partido, expulsó a 10 jugadores.

El partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 cuenta con árbitros argentinos. El juez principal es Facundo Tello, de amplia experiencia internacional, que dirige su segunda Copa del Mundo. Supo dirigir una Eurocopa y, su particularidad, es que tiene estudios ajenos al deporte.

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Tello dirige su tercer partido en este Mundial 2026. Es el primero que tiene en fase de “mata-mata”, ya que anteriormente, estuvo en dos encuentros de fase de grupos: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B) y Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A). Conoce sus características, datos y cómo estará acompañado en el duelo Francia vs. Marruecos de cuartos de final:

Cuerpo arbitral completo para Francia vs Marruecos

Árbitro principal: Facundo Tello (Argentina)

Facundo Tello (Argentina) Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti (Argentina)

Juan Pablo Belatti (Argentina) Árbitro asistente 2: Gabriel Chade (Argentina)

Gabriel Chade (Argentina) Cuarto árbitro: Darío Herrera (Argentina)

Darío Herrera (Argentina) Quinto árbitro: Cristian Navarro (Argentina)

Cristian Navarro (Argentina) VAR: Hernán Mastrángelo (Argentina)

Hernán Mastrángelo (Argentina) AVAR: Leodán González (Uruguay)

Leodán González (Uruguay) SVAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

Tatiana Guzmán (Nicaragua) SBVAR: Abdullah Al-Shehri (Arabia Saudita)

Abdullah Al-Shehri (Arabia Saudita) SBAVAR: Mohammed Obaid Khadim (Emiratos Árabes Unidos)

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Trayectoria y Datos Deportivos

Debut y ascenso: Hizo sus primeras armas en la liga regional de Bahía Blanca y luego pasó a los torneos de ascenso. Debutó en la Primera División del fútbol argentino en mayo de 2013, en un partido en el que Godoy Cruz venció 3-1 a Vélez Sarsfield.

Hizo sus primeras armas en la liga regional de Bahía Blanca y luego pasó a los torneos de ascenso. Debutó en la Primera División del fútbol argentino en mayo de 2013, en un partido en el que Godoy Cruz venció 3-1 a Vélez Sarsfield. Escarapela FIFA: Es árbitro internacional desde 2019 , convirtiéndose en el primer colegiado bahiense en alcanzar esta distinción.

Es árbitro internacional desde , convirtiéndose en el primer colegiado bahiense en alcanzar esta distinción. Estilo de arbitraje: Es valorado por su gran despliegue físico (corre un promedio de 12 kilómetros por partido) y por tener un estilo “pragmático y equilibrado”. Suele dejar fluir el juego y comunicarse con los jugadores de forma respetuosa, respaldándose fuertemente en el uso del VAR para decisiones complejas.

Es valorado por su gran despliegue físico (corre un promedio de 12 kilómetros por partido) y por tener un estilo “pragmático y equilibrado”. Suele dejar fluir el juego y comunicarse con los jugadores de forma respetuosa, respaldándose fuertemente en el uso del VAR para decisiones complejas. Mundial de Qatar 2022: Dirigió tres partidos, incluyendo el tenso duelo de cuartos de final en el que Marruecos eliminó a Portugal.

Dirigió tres partidos, incluyendo el tenso duelo de cuartos de final en el que Marruecos eliminó a Portugal. Copa Libertadores: Ha dirigido numerosos encuentros de altísima tensión, destacando su designación para la final de la Copa Libertadores 2024 entre Atlético Mineiro y Botafogo.

Curiosidades y Récords

El partido de las 10 expulsiones: en noviembre de 2022, Tello fue noticia a nivel mundial durante la final del Trofeo de Campeones entre Boca Juniors y Racing Club. El partido terminó en un escándalo y Tello sacó 10 tarjetas rojas (siete a jugadores de Boca y tres a los de Racing), obligando a suspender el encuentro porque el equipo Xeneize se quedó con menos del mínimo reglamentario de jugadores en cancha.

en noviembre de 2022, Tello fue noticia a nivel mundial durante la final del Trofeo de Campeones entre Boca Juniors y Racing Club. El partido terminó en un escándalo y Tello sacó (siete a jugadores de Boca y tres a los de Racing), obligando a suspender el encuentro porque el equipo Xeneize se quedó con menos del mínimo reglamentario de jugadores en cancha. El único “intruso” en la Eurocopa: Facundo Tello fue el único árbitro no europeo que dirigió en la Eurocopa 2024 celebrada en Alemania. Esto fue posible gracias a un acuerdo de intercambio y cooperación institucional entre la UEFA y la CONMEBOL. Allí impartió justicia en partidos como el vibrante Escocia vs. Hungría.

Facundo Tello fue el que dirigió en la Eurocopa 2024 celebrada en Alemania. Esto fue posible gracias a un acuerdo de intercambio y cooperación institucional entre la UEFA y la CONMEBOL. Allí impartió justicia en partidos como el vibrante Escocia vs. Hungría. Reconocimiento mundial: gracias a sus destacadas actuaciones a nivel continental e intercontinental, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo incluyó en la lista de los nominados a Mejor Árbitro del Mundo en el año 2024.

Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

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Vida personal y formación

Orígenes y familia: su nombre completo es Facundo Raúl Tello Figueroa. Nació el 4 de mayo de 1982 en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Es el mayor de cuatro hermanos (hijo de Mónica y Raúl). Está casado con Carolina, con quien tiene dos hijas: Amanda y Helena. Mantiene un perfil muy bajo respecto a su vida privada.

su nombre completo es Facundo Raúl Tello Figueroa. Nació el 4 de mayo de 1982 en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Es el mayor de cuatro hermanos (hijo de Mónica y Raúl). Está casado con Carolina, con quien tiene dos hijas: Amanda y Helena. Mantiene un perfil muy bajo respecto a su vida privada. De futbolista a árbitro: durante su juventud jugó al fútbol en las divisiones inferiores del Club Libertad de Bahía Blanca. Según sus propias palabras, cuando jugaba “nunca miraba a los árbitros”. Su vocación despertó de manera repentina cuando un amigo, el también árbitro bahiense Bruno Bocca, le propuso hacer el curso.

durante su juventud jugó al fútbol en las divisiones inferiores del Club Libertad de Bahía Blanca. Según sus propias palabras, cuando jugaba “nunca miraba a los árbitros”. Su vocación despertó de manera repentina cuando un amigo, el también árbitro bahiense Bruno Bocca, le propuso hacer el curso. Estudios paralelos: lejos de dedicarse solo al deporte, Tello tiene una formación académica amplia. Se recibió de Maestro Mayor de Obras en una escuela técnica, estudió Ingeniería Civil en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y además es Licenciado en Relaciones Públicas y Ceremonial y Protocolo, título que obtuvo a la par de su desarrollo arbitral. Además, llegó a desempeñarse como empleado municipal en su ciudad natal.

DATOS CLAVE