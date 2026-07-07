Si Suiza le gana a Colombia, contra quién, cuándo y dónde juega por cuartos de final del Mundial 2026

Suiza tiene un duro compromiso en Canadá ante Colombia por un lugar en cuartos de final del Mundial 2026. ¿Qué pasa si logra la victoria?

Suiza enfrenta a la Selección Colombia en el último partido de los octavos de final del Mundial 2026. El BC Place de Vancouver, Canadá, es el escenario para este duelo en donde se define el cuadro de cuartos de final de esta Copa del Mundo.

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La selección suiza busca repetir su mejor actuación histórica cuando llegó a cuartos de final en tres ocasiones (en los Mundiales 1934, 1938 y 1954). Para ello, tiene el partido más difícil en este Mundial 2026 cuando enfrente a Colombia.

¡Colombia y Suiza van por el último boleto a Cuartos de Final! 🎟️#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 7, 2026

¿Contra quién juega Suiza si le gana a Colombia?

Si le gana a Colombia, Suiza pasará a cuartos de final del Mundial 2026. En dicha instancia, enfrentará a la Selección Argentina, que sufrió para llegar a esa instancia, ya que dio vuelta un 0-2 y le ganó 3-2 a Egipto.

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¿Cuándo juega Suiza si le gana a Colombia?

Suiza jugará en cuartos de final ante Argentina, en caso de ganarle a Colombia, el próximo sábado 11 de julio desde las 20:00 horas local (de Lima, Perú y de Bogotá, Colombia).

¿Dónde juega Suiza si le gana a Colombia?

Si vence a Colombia, Suiza jugará ante Argentina este sábado 11 de julio desde las 20:00 horas local y la sede elegida es el Arrowhead Stadium, de Kansas City, Misuri.

Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

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Alineaciones para Suiza vs Colombia

SUIZA

Gregor Kobel

Denis Zakaria

Manuel Akanji

Nico Elvedi

Ricardo Rodríguez

Granit Xhaka

Remo Freuler

Ardon Jashari

Dan Ndoye

Fabian Rieder

Breel Embolo

DT: Murat Yakin

COLOMBIA

Camilo Vargas

Daniel Muñoz

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Johan Mojica

Jefferson Lerma

Gustavo Puerta

Jhon Arias

James Rodríguez

Luis Díaz

Luis Suárez

DT: Néstor Lorenzo

DATOS CLAVE

Suiza y Colombia juegan los octavos de final en el BC Place de Vancouver.

juegan los octavos de final en el BC Place de Vancouver. Argentina será el rival en cuartos de final tras ganarle 3-2 a Egipto.

será el rival en cuartos de final tras ganarle 3-2 a Egipto. 11 de julio es la fecha para los cuartos en el Arrowhead Stadium.