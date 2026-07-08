Paraguay tiene un crack en su selección nacional, que después del buen Mundial hecho. Está siendo buscado, por los grandes equipos del mundo.

Orlando Gill se convirtió en la gran obsesión del fútbol europeo tras su descomunal actuación con la selección de Paraguay. El arquero guaraní captó la atención de los principales cazatalentos del mundo y su salida del fútbol sudamericano parece un hecho inminente.

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Manchester United busca a Orlando Gill

El Manchester United es el club que lidera la carrera para quedarse con el guardameta de 26 años. Según información revelada por la cadena británica BBC Sport, el histórico equipo de la Premier League está sumamente interesado en concretar su fichaje para blindar su portería.

Orlando Gill celebrando con la Selección Paraguaya. (Foto: X).

La directiva en Old Trafford busca aprovechar el gran presente del futbolista para sumarlo de inmediato a sus filas. Ante este fuerte interés inglés, los próximos días serán cruciales para el futuro de la carrera del paraguayo.

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La millonaria cifra que pide San Lorenzo por su salida

San Lorenzo de Almagro, dueño de los derechos federativos del guardameta, ya estableció las condiciones económicas para dejarlo ir. De acuerdo con el reporte de la BBC Sport, el club argentino aceptaría negociar la transferencia por una cifra que oscila entre los 5 y los 8 millones de libras esterlinas.

Por otro lado, el periodista especializado en el mercado de fichajes, Matteo Moretto, detalló en su cuenta de Twitter que la operación podría cerrarse por un monto cercano a los 7 millones de dólares. Una cifra que los clubes europeos consideran sumamente accesible por un portero de Selección.

Cumbres clave en España para definir su futuro en Europa

El destino del arquero sudamericano podría terminar de sellarse en territorio europeo muy pronto. El propio Matteo Moretto confirmó que los agentes de Orlando Gill viajarán a España en los próximos días para mantener reuniones formales con las instituciones que preguntaron condiciones por él.

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Si bien el Manchester United corre con ventaja en la Premier League, los clubes de LaLiga intentarán meterse en la pelea de última hora. Lo que es un hecho es que Gill no seguirá en Argentina y dará el gran salto de su carrera.

DATOS CLAVE

El arquero paraguayo Orlando Gill interesa al Manchester United de la Premier League.

El club San Lorenzo pide entre 5 y 8 millones de libras por su fichaje.

Los agentes de Gill viajarán a España para negociar con clubes europeos.