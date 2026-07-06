El entrenador de Universitario, se refirió sobre la pretemporada que está encabezando. Aclarando qué es lo que busca Héctor Cúper, en Liga 1.

El director técnico de Universitario de Deportes, Héctor Cúper, hizo un balance de la pretemporada crema en una entrevista con Radio Programas del Perú. El estratega argentino dejó en claro que la exigencia en el club es máxima y que solo existe un objetivo en mente: conquistar el título nacional.

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Cúper se mostró gratamente sorprendido por la mística de la institución y el apasionado trato de los fanáticos merengues en el día a día. El experimentado entrenador detalló cómo vive esta presión interna y el compromiso que genera en su comando técnico.

“Estoy muy sorprendido con Universitario. La gente, con mucho respeto, te hace saber que quiere el campeonato y ese agradecimiento se tiene que devolver con victorias”.

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La postura de Cúper ante la llegada de nuevos fichajes

Uno de los temas que más genera expectativa en el entorno de Universitario es la incorporación de futbolistas para el Torneo Clausura. El técnico admitió que comprende perfectamente la urgencia de los aficionados, pero prefiere priorizar la precisión antes que la prisa al momento de contratar.

El estratega aseguró que tiene la gran responsabilidad de no equivocarse con los jugadores que se sumen al plantel actual. Aunque reveló que la directiva ya tiene gestiones adelantadas, prefiere mantener la cautela para asegurar piezas que realmente marquen la diferencia en el campo.

“Entiendo la ansiedad del hincha con respecto a los refuerzos, pero tengo la responsabilidad de no equivocarme con los jugadores que lleguen. Estamos analizando opciones y ya hay cosas avanzadas, pero no quiero apresurarme”.

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El amistoso clave y la evolución física de Universitario

El rendimiento colectivo de Universitario pasará por una prueba de fuego en el partido de práctica programado para este fin de semana. Cúper señaló que este compromiso será fundamental para ganar claridad sobre las variantes tácticas que busca plasmar en el once titular.

Asimismo, el DT crema explicó que los exámenes médicos y físicos indican que el grupo todavía debe elevar un poco el nivel hacia el óptimo deseado. A pesar de esto, se mostró muy conforme con la entrega y el progreso mostrado por sus dirigidos en lo que va de la pretemporada.

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“El amistoso del sábado nos va a dar claridad sobre los cambios que queremos implementar en el equipo. También se han realizado evaluaciones físicas y creemos que todavía debemos elevar un poco el nivel con respecto a lo que buscamos”.

Para finalizar, Cúper enfatizó que este periodo de preparación es el escenario ideal para corregir los errores del pasado reciente. El técnico concluyó su intervención en Radio Programas del Perú respaldando plenamente el esfuerzo diario de sus jugadores.

“Hemos probado cosas nuevas y veremos si mejora lo que no se hizo este último tiempo. Estamos en plena pretemporada y nos sentimos conformes con el rendimiento de los jugadores”.

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