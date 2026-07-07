Alineaciones confirmadas Suiza vs. Colombia por el Mundial 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

Hoy tenemos el partido fundamental de Suiza vs. Colombia, por el Mundial 2026. Entérate las alineaciones confirmadas: bajas, y claves de hoy.

El Mundial 2026 nos trae un vibrante choque en los octavos de final entre Suiza y Colombia en el estadio BC Place de Vancouver. Ambas selecciones llegan invictas tras liderar sus respectivos grupos y superar la ronda previa de eliminación directa con autoridad.

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A continuación, te presentamos el análisis detallado de las alineaciones confirmadas, las bajas y las figuras a seguir para este encuentro.

Hoy compiten Colombia y Suiza por el Mundial 2026. (Foto: X).

Alineaciones confirmadas de Colombia y Suiza

Selección de Suiza

El técnico Murat Yakin mantiene su sólida estructura táctica, realizando modificaciones obligadas por problemas físicos en la zona de ataque. El equipo helvético saltará a la cancha con un esquema 4-2-3-1:

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XI SUIZA: Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi, Ricardo Rodríguez; Xhaka, Freuler, Jashari; Ndoye, Embolo, Rieder.

Selección de Colombia

Néstor Lorenzo apuesta por la continuidad del bloque que viene mostrando un equilibrio impecable, con una sola variante obligada en el frente de ataque. La Tricolor buscará el pase a cuartos con un sistema 4-3-3:

XI COLOMBIA: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta, James Rodríguez; Luis Díaz; Luis Suárez, Jhon Arias.

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Ausentes y bajas confirmadas en Colombia y Suiza

El desgaste del torneo empieza a pasar factura en ambas plantillas con ausencias de peso para este partido definitivo.

Colombia: La baja más sensible es la del delantero Jhon Córdoba, quien sufrió una lesión en los primeros minutos del partido anterior ante Ghana y se pierde el resto del certamen.

La baja más sensible es la del delantero Jhon Córdoba, quien sufrió una lesión en los primeros minutos del partido anterior ante Ghana y se pierde el resto del certamen. Suiza: El volante ofensivo Johan Manzambi quedó descartado por una lesión de rodilla. Además, jugadores como Michel Aebischer y Djibril Sow llegan con molestias físicas al banquillo.

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Jugadores clave a seguir en Colombia y Suiza

El destino del compromiso dependerá en gran medida del rendimiento de las máximas figuras de cada bando en la mitad de la cancha y el ataque.

James Rodríguez (Colombia): El capitán y eje creativo sigue comandando las transiciones ofensivas de la Tricolor gracias a su excelente visión y precisión en pelota parada.

El capitán y eje creativo sigue comandando las transiciones ofensivas de la Tricolor gracias a su excelente visión y precisión en pelota parada. Granit Xhaka (Suiza): El metrónomo del mediocampo helvético, encargado de imponer las condiciones físicas, mantener el orden táctico y dictar el ritmo de juego.

El metrónomo del mediocampo helvético, encargado de imponer las condiciones físicas, mantener el orden táctico y dictar el ritmo de juego. Luis Díaz (Colombia): Su capacidad de desborde individual en el uno contra uno será la principal herramienta para romper el ordenado bloque defensivo suizo.

DATOS CLAVE

James Rodríguez y Luis Díaz lideran el ataque titular de Colombia ante Suiza.

Granit Xhaka y Breel Embolo encabezan el esquema táctico 4-2-3-1 de Suiza.

Jhon Córdoba y Johan Manzambi quedaron descartados por lesión para este decisivo partido.