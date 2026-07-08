Erick Noriega está colocado en el mercado por Gremio. Conoce cuánto deberá pagar el equipo que lo quiera comprar. Hay un candidato esperando.

El gran momento vivido por Erick Noriega vistiendo la camiseta de Grêmio empieza a despertar un fuerte interés en el mercado europeo. Uno de los clubes que sigue más de cerca la evolución del talentoso centrocampista peruano es el Atalanta de Italia.

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La Agencia RTI Esporte constató que la junta tricolor ya ha definido las condiciones estrictas para iniciar cualquier conversación por su pase. Grêmio estableció que solo negociará al jugador ante una oferta de al menos 10 millones de euros, unos 58,7 millones de reales.

Erick Noriega titular en la Selección Peruana. (Foto: X).

El millonario precio fijado por Grêmio

La directiva del cuadro de Porto Alegre entiende que Erick Noriega ha aumentado notablemente de valor desde su llegada. Por este motivo, la institución brasileña no tiene ninguna intención de facilitar una posible salida en este mercado de fichajes.

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La valoración interna es sumamente alta, considerando que el centrocampista se convirtió en una parte fundamental del esquema titular. Bajo las órdenes del director técnico Luís Castro, el peruano ha consolidado su fútbol y ganado un protagonismo indiscutible.

Cualquier negociación futura deberá representar obligatoriamente un retorno financiero compatible con el enorme potencial de apreciación del deportista. Aunque Atalanta es el equipo que muestra mayor interés en este momento, no es el único gigante que sigue la situación del peruano.

Pieza clave para el técnico Luís Castro

Erick Noriega tiene un contrato vigente con Grêmio hasta diciembre de 2028. Este factor coloca al club de Rio Grande do Sul en una posición muy cómoda para negociar con total tranquilidad y sin presiones.

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El mediocampista defensivo fue fichado originalmente procedente de Alianza Lima, una de las escuadras más importantes de Perú. Para concretar el traspaso, Grêmio realizó una inversión inicial de 2 millones de dólares por el 80% de los derechos económicos.

Gracias a este acuerdo original, el club blanquiazul mantiene en su poder un 20% de los derechos económicos. Esto le asegura a Alianza Lima una importante ganancia financiera ante una eventual transferencia millonaria hacia el fútbol de Europa.

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¿Cuánto pagó Grêmio por Erick Noriega?

Desde su arribo a Porto Alegre, Noriega demostró una adaptación relámpago a las altas exigencias del balompié de Brasil. Su notable capacidad para jugar como pivote defensivo y también como zaguero central aumentó drásticamente su cotización actual.

Esta versatilidad táctica lo ha transformado en uno de los futbolistas más valorados del plantel Tricolor en la presente temporada. Además del interés del Atalanta, diversos equipos de la Liga de España y de la Premier League de Inglaterra hicieron consultas recientes.

El nombre del mediocampista también despertó el interés del Atlanta United de la MLS, franquicia que presentó una oferta previa. Sin embargo, la directiva de Grêmio la rechazó por estar muy debajo de la cotización real y prefieren esperar el momento ideal.

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