Partidos MAÑANA del Mundial 2026, miércoles 8 de julio: quiénes juegan, horarios y dónde ver por TV y streaming online

Luego de que terminó la ronda de octavos de final del Mundial 2026, le sigue la ronda de cuartos de final. Pero este miércoles, la actividad tiene una pausa.

El Mundial 2026 culminó su ronda de octavos de final. Las últimas selecciones clasificadas fueron Argentina y Suiza, que pasaron de forma agónica. Así, se determinaron los cruces de cuartos de final. Pero, habrá que esperar para que empiece esta fase.

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Este miércoles 8 de julio, NO hay partidos del Mundial 2026. Es la primera jornada en la que hay una pausa de encuentros en esta Copa del Mundo. Desde el 11 de junio hasta el 7 de julio, hubo partidos todos los días, pero ahora, llega el tiempo de la primera pausa.

Los Cuartos de Final de la #CopaMundialFIFA 2026 ✅ pic.twitter.com/1jz2kv6qU6 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 7, 2026

¿Por qué no hay partidos este miércoles? La realidad es que, conforme van pasando las rondas, hay menos cantidad de encuentros. Los futbolistas, a su vez, necesitan de algunos días de descanso para disputar las fases más importantes de la Copa del Mundo.

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¿Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026?

La ronda de cuartos de final del Mundial 2026 comienza el jueves 9 de julio. Por lo cual, sólo hay una jornada sin partidos.

Ese día, habrá un partido de cuartos de final. Al siguiente, el viernes 10, habrá otro duelo de esta fase. Y el sábado 11 de julio tendrá los dos encuentros restantes de esta ronda de los ocho mejores.

Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

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Días y horarios de los cuartos de final del Mundial 2026

JUEVES 9 DE JULIO

Francia vs Marruecos | 15:00 horas | Gillette Stadium, Boston, Massachusetts

VIERNES 10 DE JULIO

España vs Bélgica | 14:00 horas | SoFi Stadium, Inglewood, California

SÁBADO 11 DE JULIO

Noruega vs Inglaterra | 16:00 horas | Hard Rock Stadium, Miami, Florida

Argentina vs Suiza | 20:00 horas | Arrowhead Stadium, Kansas City, Misuri.

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