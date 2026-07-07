Partidos MAÑANA del Mundial 2026, miércoles 8 de julio: quiénes juegan, horarios y dónde ver por TV y streaming online

El Mundial 2026 culminó su ronda de octavos de final. Las últimas selecciones clasificadas fueron Argentina y Suiza, que pasaron de forma agónica. Así, se determinaron los cruces de cuartos de final. Pero, habrá que esperar para que empiece esta fase.
Este miércoles 8 de julio, NO hay partidos del Mundial 2026. Es la primera jornada en la que hay una pausa de encuentros en esta Copa del Mundo. Desde el 11 de junio hasta el 7 de julio, hubo partidos todos los días, pero ahora, llega el tiempo de la primera pausa.
Los Cuartos de Final de la #CopaMundialFIFA 2026 ✅ pic.twitter.com/1jz2kv6qU6— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 7, 2026
¿Por qué no hay partidos este miércoles? La realidad es que, conforme van pasando las rondas, hay menos cantidad de encuentros. Los futbolistas, a su vez, necesitan de algunos días de descanso para disputar las fases más importantes de la Copa del Mundo.
¿Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026?
La ronda de cuartos de final del Mundial 2026 comienza el jueves 9 de julio. Por lo cual, sólo hay una jornada sin partidos.
Ese día, habrá un partido de cuartos de final. Al siguiente, el viernes 10, habrá otro duelo de esta fase. Y el sábado 11 de julio tendrá los dos encuentros restantes de esta ronda de los ocho mejores.
Así reaccionaron en Perú a la remontada de Argentina ante Egipto: “Se convirtieron en el Real Madrid”
Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.
Días y horarios de los cuartos de final del Mundial 2026
JUEVES 9 DE JULIO
- Francia vs Marruecos | 15:00 horas | Gillette Stadium, Boston, Massachusetts
VIERNES 10 DE JULIO
- España vs Bélgica | 14:00 horas | SoFi Stadium, Inglewood, California
SÁBADO 11 DE JULIO
- Noruega vs Inglaterra | 16:00 horas | Hard Rock Stadium, Miami, Florida
- Argentina vs Suiza | 20:00 horas | Arrowhead Stadium, Kansas City, Misuri.
DATOS CLAVE
- Miércoles 8 de julio: primera jornada de pausa sin partidos en el Mundial 2026.
- Jueves 9 de julio: inician los cuartos de final de la Copa del Mundo.
- Argentina vs Suiza: juegan los cuartos de final el sábado 11 de julio.