Universitario no tuvo en los últimos días a Gianluca Lapadula trabajando con el primer equipo. Conoce la verdad dentro de esta gran ausencia.

El arranque de Universitario sufrió un fuerte remezón que desconcertó por completo a los aficionados en las redes sociales. El delantero de la Selección Peruana interrumpió de forma abrupta sus trabajos en Campo Mar para abordar un avión rumbo a Europa.

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La verdadera razón de su salida del país está vinculada a un viaje relámpago hacia Italia para resolver problemas estrictamente personales. Lejos de tratarse de una lesión o un conflicto interno, este permiso especial ya se encontraba coordinado y aprobado por la directiva merengue.

Gianluca Lapadula trabajando en la pretemporada de Universitario. (Foto: X).

El pacto secreto entre Lapadula y la directiva crema

El atacante ítalo-peruano, cuyo contrato oficial con la ‘U’ rige desde el pasado 1 de julio, puso esta condición clave antes de estampar su firma. El comando técnico de Héctor Cúper, aceptó otorgarle estos días libres siempre y cuando Gianluca Lapadula cumpliera con una exigencia física previa.

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Lapadula tenía la obligación de entrenar intensamente durante diez días consecutivos antes de abordar su vuelo hacia el Viejo Continente. El jugador cumplió con creces este requisito en las instalaciones del club, dejando todo en regla para su breve viaje de trámites familiares.

¿Cuándo vuelve y cuándo sería el debut oficial de Lapadula?

Los fanáticos del cuadro estudiantil no tendrán que esperar demasiado para ver al goleador, ya que su plan de retorno está perfectamente estructurado. Se confirmó que el atacante se reincorporará oficialmente a los entrenamientos este lunes 6 de julio.

Tras integrarse al plantel, el comando técnico evaluará su estado físico para determinar su ansiado debut con la camiseta crema. El estreno oficial del ‘Bambino’ con Universitario de Deportes se daría a mediados de mes, cuando se reinicie el campeonato local, marcando uno de los debuts más esperados del fútbol peruano.

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Agregando información sobre Lapadula: Su contrato con la U rige desde el 1 de julio. El club crema le autorizó su viaje a Italia siempre y cuando llegue a entrenar 10 días antes, cosa que así sucedió. El lunes se reintegra a los trabajos en Campo Mar. https://t.co/LIGrs24fc0 — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) July 3, 2026

Las declaraciones sobre la interna crema

Para dar total tranquilidad al entorno estudiantil, se revelaron los detalles exactos del acuerdo que manejan los directivos con el delantero. La información expone la transparencia con la que se ha manejado la situación desde el primer momento en Ate.

“El club crema le autorizó su viaje a Italia siempre y cuando llegue a entrenar 10 días antes, cosa que así sucedió. El lunes se reintegra a los trabajos en Campo Mar”, detalló el periodista Gustavo Peralta.

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