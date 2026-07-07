Si Colombia le gana a Suiza, contra quién, cuándo y dónde juega por cuartos de final del Mundial 2026

La Selección de Colombia se enfrenta a Suiza por el Mundial 2026. Conoce el próximo rival del cuadro sudamericano si gana.

La Selección Colombia busca meterse a los cuartos de final del Mundial 2026. Pero antes tendrá que vencer a una Selección de Suiza que también está buscando seguir con vida en este certamen. Por lo que será un duelo bastante peleado. No obstante, se conoció el rival que tendrá el cuadro sudamericano de avanzar.

Publicidad

¿Contra quién jugaría Colombia de superar a Suiza?

La Selección de Colombia enfrentaría a Argentina si logra vencer a Suiza. Este sería su siguiente rival a enfrentar. Lo cual sería un duelo con sabor a revancha por lo que ocurrió justamente en la última Copa América en donde el cuadro ‘albiceleste’ logró alzarse como campeón.

Eso sí, el conjunto de Lionel Scaloni no está teniendo una fase de eliminatoria nada fácil. Vienen de superar 120 minutos contra Cabo Verde y ahora sufrieron para derrotar a Egipto. Ambos duelos acabaron con un marcador de 3-2 a favor de los sudamericanos.

Selección de Argentina celebrando (Foto: Getty).

Publicidad

¿Cuándo jugaría Colombia los cuartos de final del Mundial 2026?

Este partido se estaría jugando el próximo sábado 11 de julio desde las 20:00 horas de Perú. Definiendo de esta forma al ganador que estará en las semifinales ante el país que venza en el Inglaterra vs. Noruega.

¿Dónde jugaría Colombia los cuartos de final del Mundial 2026?

El escenario elegido para este partido es el Kansas City Stadium en los Estados Unidos. Estadio más conocido como el Arrowhead Stadium, ubicado en el Estado de Missouri. Con una capacidad para más de 76 mil aficionados, es de los más grandes escenarios en esta competición.

Datos Claves

Selección Colombia enfrenta a Suiza buscando avanzar a cuartos de final del Mundial 2026.

enfrenta a Suiza buscando avanzar a cuartos de final del Mundial 2026. Argentina será el rival del ganador de esta llave tras derrotar a Egipto.

será el rival del ganador de esta llave tras derrotar a Egipto. Sábado 11 de julio se jugará el partido de cuartos en el Kansas City Stadium.