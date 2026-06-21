Alineaciones confirmadas España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026: formación y jugadores claves

Conoce las alineaciones confirmadas del España vs. Arabia Saudita, por el Mundial 2026. Hoy tenemos este partido fundamental, por el Grupo H.

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta se viste de gala para albergar un choque de contrastes en la segunda fecha del Grupo H . España y Arabia Saudita se ven las caras en un duelo donde las pizarras tácticas y los estados anímicos juegan un papel determinante. Tras una jornada de debut con resultados muy distintos en lo futbolístico, ambos entrenadores ponen toda la carne en el asador para definir el rumbo de la zona.

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¿Cómo llega la selección de España?

El combinado dirigido por Luis de la Fuente salta al campo con la obligación de disipar las dudas sembradas en su estreno mundialista. La Roja no pudo pasar del empate sin goles frente a una sólida escuadra de Cabo Verde, mostrando posesión de balón pero una preocupante falta de profundidad en los últimos metros.

Lamine Yamal se llevará las miradas en el paritdo contra Arabia Saudita. (Foto: X).

Para este segundo compromiso, el cuerpo técnico busca refrescar la propuesta ofensiva con mayor verticalidad y desborde por las bandas. Los europeos saben que un segundo tropiezo complicaría seriamente sus aspiraciones de clasificación, por lo que la victoria es el único resultado útil en su planificación.

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¿Cómo llega la selección de Arabia Saudita?

El panorama en el vestuario asiático es completamente opuesto tras rescatar un valioso y celebrado empate ante la favorita Uruguay. El conjunto dirigido por Georgios Donis demostró una disciplina táctica impecable, un orden defensivo férreo y una efectividad letal en las jugadas de estrategia a balón parado.

Esta inyección de confianza le permite a los Halcones Verdes encarar el partido con menor presión y la posibilidad de repetir su libreto favorito en este Mundial 2026. Su plan principal consiste en agrupar líneas en campo propio para desbastar la circulación española y castigar mediante contragolpes letales.

Formación confirmada de España

XI ESPAÑA (1-4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurrella; Rodrí, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyárzabal y Álex Baena.

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Formación confirmada de Arabia Saudita

XI ARABIA SAUDITA (1-5-3-2): Al Owais; Abdulhamid, Lajami, Al Amri, Tambakti, Al-Harbi; Al-Khaibari, Al-Juwayr; S.Al-Dawsari, N.Al-Dawsari; Al-Brikan.

Jugadores claves de España y Arabia Saudita

Jugador clave: Rodri Hernández. En un partido donde el rival cederá la iniciativa, el mediocentro del Manchester City será el faro de La Roja. Su capacidad para distribuir con criterio, evitar las contras rivales y romper el bloque bajo con pases filtrados será fundamental.

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Jugador clave: Salem Al-Dawsari. El legendario capitán de los Halcones Verdes es el alma ofensiva del equipo. Su velocidad en transición y su jerarquía para encarar en el uno contra uno serán las principales armas para meter miedo a la zaga defensiva española.

DATOS CLAVE