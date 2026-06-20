La inesperada reacción de Lamine Yamal a los goles de Kylian Mbappé y Lionel Messi: “Me da igual”

El español fue sincero al opinar sobre el debut de ambas figuras en el Mundial 2026, además de comentar cómo evoluciona su recuperación.

La selección de España no pasó del empate sin goles frente a Cabo Verde en su estreno por el Mundial 2026, encuentro en el que Lamine Yamal no arrancó como titular debido a una reciente molestia física.

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Aún así, el joven atacante del Barcelona se refirió a su estado actual y también aprovechó para opinar sobre figuras de talla mundial como Lionel Messi y Kylian Mbappé.

¿Qué dijo Yamal sobre los goles de Messi y Mbappé?

El joven futbolista dejó en claro que no se ve compitiendo por premios individuales con otras figuras del fútbol mundial, en referencia al impacto que tuvieron el delantero francés con un doblete y el atacante argentino con un triplete en la primera jornada del Mundial.

“Mi obsesión no es estar metido en la habitación, ver que Mbappé o Messi han metido un gol y pensar ‘yo también quiero’. Me da igual“, expresó el delantero en diálogo con RTVE.

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Lamine Yamal dice no fijarse en lo que hacen otras estrellas: "Me sacan diez años todos (..) y mi estilo de juego es otro. Yo quiero disfrutar y quiero ganar, y sé que puedo meter 16 goles y que me eliminen en semifinales." pic.twitter.com/ukINR8CJKZ — Telediarios de TVE (@telediario_tve) June 19, 2026

El extremo español remarcó que su único objetivo es ganar el certamen con ‘La Roja’: “Lo primero, porque me sacan 10 años todos y segundo porque mi estilo de juego es otro. Quiero disfrutar y ganar. Puedo meter 16 goles y que me eliminen en semifinales. No es lo que busco“.

Su sincera opinión sobre Lionel Messi

Aun así, el jugador no dudó en mostrarse admirado y dedicarle elogios al capitán de la ‘Albiceleste’, reconociendo su importancia y jerarquía en el fútbol mundial.

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“Cada partido demuestra que es el mejor de la historia. Si alguien tiene dudas es porque las busca y no hay nada más que decir. Para mí es el mejor“, reconoció Lamal.

¿Lamine Yamal jugará el próximo partido del Mundial 2026?

Es importante mencionar que, Lamine Yamal explicó que, debido a una reciente lesión, no llegará al 100% para el duelo ante Arabia Saudita y que prefiere no apresurar su regreso ni asumir más minutos de los necesarios, aunque de todas formas estará disponible y a disposición del técnico Luis de la Fuente.

“Estoy bien, me encuentro bien pero es muy pronto, es innecesario, tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera. (…) Quiero estar en el campo, al final aunque sepas que no puedas jugar 90 minutos siempre tienes ganas de tocar campo, de ayudar al equipo”, explicó.

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