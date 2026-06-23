Alineaciones confirmadas Inglaterra vs Ghana por el Mundial 2026: formación, jugadores claves y análisis táctico

Inglaterra y Ghana van a todo o nada por la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026. Thomas Tuchel y Carlos Queiroz ponen lo mejor en sus alineaciones.

Inglaterra y Ghana tienen una buena oportunidad de asegurar la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026. Por el Grupo L, ambas selecciones se enfrentan en el partido correspondiente a la fecha 2 en el Gillette Stadium de Boston, Massachusetts. Los entrenadores Thomas Tuchel y Carlos Queiroz tienen todo listo para el encuentro.

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La selección de Inglaterra tuvo un gran debut y superó sin atenuantes a Croacia con un sólido 4-2 en Dallas. Gracias a este triunfo, se puso en lo más alto del grupo y tiene la chance de clasificarse directamente a la siguiente instancia si gana este partido.

La selección de Ghana, por su parte, sufrió para poder superar a Panamá. Un gol agónico de Caleb Yirenkyi fue la única diferencia en el marcador para el triunfo 1-0. Así, si logra un buen resultado ante ‘Los Tres Leones’ avanzará de ronda.

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Alineaciones confirmadas para Inglaterra vs Ghana

INGLATERRA

Jordan Pickford

Reece James

Ezri Konsa

Marc Guéhi

Djed Spence

Elliot Anderson

Declan Rice

Noni Madueke

Jude Bellingham

Anthony Gordon

Harry Kane

DT: Thomas Tuchel

GHANA

Benjamin Asare

Marvin Senaya

Jonas Adjetey

Jerome Opoku

Gideon Mensah

Thomas Partey

Caleb Yirenkyi

Kwasi Sibo

Antoine Semenyo

Iñaki Williams

Jordan Ayew

DT: Carlos Queiroz

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Cambios y análisis táctico para Inglaterra vs Ghana

Tanto Thomas Tuchel como Carlos Queiroz sorprenden con algunos cambios con respecto a las alineaciones que tuvieron en sus respectivos estrenos en este Mundial 2026. Por lo pronto, cambian los intérpretes, pero no las tácticas pensadas para este encuentro.

En Inglaterra, entran al once titular Marc Guéhi y Djed Spence, quienes habían visto minutos en el segundo tiempo ante Croacia. Por su parte, en Ghana, Iñaki Williams es titular, a diferencia de lo que fue el encuentro ante Panamá donde inició desde el banco de suplentes.

Además del ingreso de Iñaki Williams, Queiroz hace cambio de arquero y realiza modificaciones en el mediocampo y en el ataque. Benjamin Asare, Thomas Partey y Kwasi Sibo se meten en la alineación para este duelo.

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Se espera un partido donde ‘Los Tres Leones’ serán protagonistas del manejo del balón. Ante Croacia, Harry Kane bajó bastante a jugar incluso hasta como volante central, permitiendo las subidas de Declan Rice y Jude Bellingham, además de las diagonales de los extremos.

Ghana, por su parte, buscaría atacar con un 4-3-3 como dibujo táctico, pero seguramente, a la hora de defender sea un 4-4-2 o incluso un 4-5-1. La idea de Queiroz será, seguramente, esperar y salir al contraataque aprovechando la velocidad de Antoine Semenyo y la buena técnica de Iñaki Williams.

DATOS CLAVE

Inglaterra y Ghana juegan la fecha 2 del Grupo L en el Gillette Stadium .

juegan la fecha 2 del Grupo L en el . Thomas Tuchel dirige a Inglaterra tras debutar ganando 4-2 contra Croacia en Dallas.

dirige a Inglaterra tras debutar ganando 4-2 contra Croacia en Dallas. Carlos Queiroz incluye a Iñaki Williams como titular en la alineación de Ghana.