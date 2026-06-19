Alineaciones confirmadas para Escocia vs Marruecos: cambios respecto al último partido y bajas por lesión

Ambos equipos buscarán sumar de a tres con el objetivo de mejorar su posición en la tabla de su grupo. Conoce cómo iniciarán acciones.

Marruecos y Escocia se verán las caras hoy, viernes 19 de junio, en la ciudad de Boston, por la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026, una zona que se ha vuelto más abierta de lo esperado.

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El empate de Brasil ante los marroquíes dejó el panorama sin un claro dominador, mientras que Escocia llega como líder con tres puntos y la posibilidad de hacer historia al acercarse a una clasificación inédita a la siguiente fase.

Alineación confirmada de Marruecos

El equipo de Marruecos intentará encaminar su clasificación a las fases eliminatorias apoyándose en figuras de primer nivel como Bono, Brahim Díaz, el capitán Achraf Hakimi e Ismael Saibari, autor del tanto frente a Brasil y originario de la ciudad catalana de Terrassa.

Así saldrá al campo de juego el combinado africano: Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss e Ismael Saibari.

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Alineación confirmada de Escocia

El conjunto dirigido por Steve Clarke, con Scott McTominay como principal referente sobre el césped, apostará por repetir el mismo once que le dio ante Haití su primera victoria en una Copa del Mundo en los últimos 36 años.

Este será el once con el que elenco europeo arrancará acciones: Gunn; Tierney, Patterson, Hendry, Hanley, Robertson; Christie, Ferguson, McTominay, McGinn; Adams

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¿A qué hora juegan y dónde ver Marruecos vs Escocia?

El encuentro entre Escocia y Marruecos por la segunda jornada del Mundial 2026 se disputará desde las 17:00 horas de Perú en las instalaciones del Gillette Stadium, y contará con transmisión en vivo a través de las pantallas de DSports, DGO, Paramount+ y DAZN.

DATOS CLAVES

Marruecos y Escocia juegan hoy viernes 19 de junio en la ciudad de Boston.

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El mediocampista Ismael Saibari anotó el gol de la selección marroquí ante Brasil.