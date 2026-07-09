La queja pública de Erling Haaland en pleno partido entre Francia y Marruecos en el Mundial 2026

Haaland sorprendió con una publicación en pleno Francia vs Marruecos. Su mensaje tuvo que ver con el penal errado por Mbappé.

Erling Haaland sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una publicación sobre un hecho ocurrido en el partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. La figura de la Selección de Noruega apareció en Snapchat con una queja pública por la demora en el penal que, al final, Kylian Mbappé malogró.

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En el primer tiempo del partido, Francia tuvo una gran oportunidad para ponerse 1-0 ante Marruecos. El árbitro argentino Facundo Tello marcó penal luego de una infracción abajo de Noussair Mazraoui contra Kylian Mbappé. Y fue el propio goleador francés quien pateó el penal. Sin embargo, Yassine Bounou se lo atajó.

¡BONO CUIDA EL ARCO MARROQUÍ!



El arquero se hizo grande bajo los tres palos y le ganó el duelo a Mbappé, que no pudo darle la ventaja a Francia desde el punto de penal. pic.twitter.com/W686BNJLR4 — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

No obstante, hubo algunas críticas, sobre todo, en redes sociales por una situación en el penal. Es que la ejecución del mismo demoró más de la cuenta. Facundo Tello tardó en dar la orden para que se patee debido a que desde el VAR revisaron la jugada por un rato considerado.

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La queja de Erling Haaland por el tiempo que demoró Mbappé en patear el penal (Snapchat).

Fue en ese momento en que apareció Erling Haaland en su cuenta personal de Snapchat. Subió una historia en la que mostró que estuvo viendo el partido por televisión desde la concentración noruega, pero con un mensaje de queja. “Necesitar esperar 5 minutos para lanzar un penal es demasiado tiempo“, cuestionó.

Evidentemente, esto fue una clara queja contra los árbitros del partido, pero también algo que suele ocurrir en los partidos tanto del Mundial como de otros torneos. La demora para la ejecución del penal, a su vez, suele complicar a los pateadores, quienes pueden sufrir de ansiedad o nervios ante esta situación.

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Precisamente, la demora en la ejecución pudo haber complicado a Mbappé. De hecho, cuando Bono le atajó el penal, se le pudo ver un gesto de fastidio del francés, quien pudo haberlo hecho, precisamente, por dicha demora.

Kylian Mbappé anotó y Francia clasificó a semifinales

Para el segundo tiempo, Kylian Mbappé se sacó la bronca del penal atajado por Bono y clavó un golazo que abrió el triunfo de Francia. A partir de ahí, todo mejoró para ‘Les Blues’ y Ousmane Dembélé, tras pase del propio ‘Kiki’ anotó el 2-0 definitivo.

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De esta forma, la selección francesa es el primer semifinalista de la Copa del Mundo y espera por el ganador de España y Bélgica, partido que se juega este viernes 10 de julio. En tanto, la otra semifinal se definirá con los ganadores de los duelos entre Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza.

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