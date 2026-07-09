¿Cuántos goles tiene Mbappé? Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026

Kylian Mbappé anotó con Francia ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. Así, igualó a Messi en la tabla de goleo.

La tabla de goleadores del Mundial 2026 está al rojo vivo y la lucha por la Bota de Oro es muy pareja. En el comienzo de los cuartos de final, Kylian Mbappé igualó a Lionel Messi con 8 goles tras marcarle a Marruecos. Erling Haaland que con 7 tantos en el segundo lugar.

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El primero en salir a cancha para los cuartos de final fue Kylian Mbappé, quien tenía la chance de igualar y hasta superar a Lionel Messi como máximo goleador del Mundial 2026. En el duelo Francia vs Marruecos, primero, Bono le atajó un penal, pero luego se tomó revancha con un golazo para el 1-0.

EL PRIMER MBAPPÉ VS. BONO



El delantero francés probó de media distancia, pero el arquero de Marruecos mandó el remate al tiro de esquina.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZrwQAcjiLO — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Recién el sábado 11 de julio, Erling Haaland tendrá la chance de convertirse en el líder en goles de esta Copa del Mundo cuando Noruega enfrente a la Inglaterra de Harry Kane (6 goles). Pero, inmediatamente después, Messi tiene su chance de escaparse en la primera ubicación cuando Argentina juegue ante Suiza.

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La Bota de Oro se definirá hasta el final del Mundial 2026. Se esperan más goles de las figuras importantes de cada selección, tal como ha sido hasta el momento. Por lo cual, cualquier cosa puede pasar en la búsqueda de este trofeo individual.

¿Cuántos goles tiene Kylian Mbappé en el Mundial 2026?

Kylian Mbappé tiene 8 goles marcados en el Mundial 2026. Así se desglosan los tantos del francés:

2 goles vs. Senegal (3-1) en fase de grupos.

(3-1) en fase de grupos. 2 goles vs. Irak (3-0) en fase de grupos.

(3-0) en fase de grupos. 2 goles vs. Suecia (3-0) en 16avos de final.

(3-0) en 16avos de final. 1 gol vs. Paraguay (1-0) en octavos de final.

(1-0) en octavos de final. 1 gol vs. Marruecos (2-0) en cuartos de final.

En el único partido donde no marcó goles, metió dos asistencias de gol para el 4-1 de Francia ante Noruega por fase de grupos. También tiene una asistencia en el triunfo 2-0 ante Marruecos en cuartos.

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Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026

Así se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Francia vs Marruecos | Jueves 9 de julio | Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts).

España vs Bélgica | Viernes 10 de julio | 14:00 horas | SoFi Stadium (Inglewood, California).

Noruega vs Inglaterra | Sábado 11 de julio | 16:00 horas | Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida).

Argentina vs Suiza | Sábado 11 de julio | 20:00 horas | Arrowhead Stadium (Kansas City, Misuri)

Cuadro completo del Mundial 2026