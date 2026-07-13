Fichajes inminentes: Las 7 figuras que cambiaron su carrera gracias al Mundial 2026

El Mundial 2026 viene siendo seguido por todos los hinchas, pero también los hombres de fútbol. Es por eso que una buena actuación puede cambiar todo para un jugador. Son 7 las figuras que si bien no lograron levantar la copa, pero se ganaron un nuevo contrato en sus carreras.

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¿Quiénes cambiaron su carrera gracias al Mundial 2026?

El primero de ellos es el talentoso Ayyoub Bouaddi, con solo 18 años fue pieza fundamental del mediocampo de Marruecos. Esto ha llamado la atención de varios equipos que tendrán que negociar con el Lille para poder ficharlo. Hablamos de cuadros como el PSG, Manchester United, Manchester City, Liverpool, entre otros.

Otro es Azzedine Ounahi del cuadro de ‘Los Leones del Atlas’ que viene siendo seguido por grandes equipos. Actualmente el Ajax quiere contar con sus servicios para sacarlo del Girona. Ismael Saibari también del cuadro egipcio dejó Países Bajos para poder unirse a nada más y nada menos que el Bayern Múnich.

Azzedine Ounahi en Marruecos (Foto: Getty).

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Johan Manzambi de Suiza también cerca de cerrar su acuerdo con el Aston Villa. El cuadro de la Premier League está buscando sacarlo de Friburgo, Newcastle que lo quería quedó atrás en la puja por él. Yan Dimandé la rompió con Costa de Marfil, por lo que el PSG no dudó en apostar fuerte por él. Se dice que ya está todo acordado para que deje el RB Leipzig.

Orlando Gill la rompió con Paraguay y por eso se ven varios equipos interesados en él. Manchester United, Lazio, Torino, Valencia y hasta Bayern Múnich lo ven con buenos ojos. Por ahora no hay oferta, pero su destino está en Europa. Por último, Zion Suzuki cerca de la Premier también. Leeds United y Newcastle United son los interesados en contratarlo.

Orlando Gill cerca de Europa (Foto: Getty).

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