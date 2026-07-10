Mbappé reveló cómo el árbitro argentino lo desconcentró antes de fallar su penal: “No había vivido una situación así”

El francés aseguró que la demora del árbitro Facundo Tello lo desconcentró antes de fallar el penal, una situación que nunca había vivido.

Francia derrotó 2-0 a Marruecos y selló su clasificación a las semifinales del Mundial 2026. Pese al triunfo de los ‘galos’, una acción del primer tiempo generó numerosos comentarios: Facundo Tello sancionó un penal para el conjunto europeo, pero la ejecución se demoró varios minutos.

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Tras la autorización del árbitro argentino, Kylian Mbappé remató desde los doce pasos, aunque no logró convertir.

La jugada se viralizó rápidamente, ya que varios aficionados consideraron que la demora del árbitro terminó desconcentrando al atacante francés. Tras desperdiciar el penal, Mbappé se acercó a reclamarle por el tiempo que tardó en autorizar la ejecución, pese a que la decisión ya estaba tomada.

¡LA PROTESTA DE MBAPPÉ A TELLO! Tras el penal, Kylian fue a reclamarle al árbitro argentino y atención al gestito del francés…



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Mbappé reveló conversación con el árbitro

Tras el partido, Kylian Mbappé atendió a los medios y asumió la responsabilidad por haber ejecutado mal el penal. Sin embargo, el delantero francés señaló que la actuación del árbitro argentino influyó en cierta medida, pues la demora y lo ocurrido antes del remate terminaron desconcentrándolo en una situación que, según explicó, nunca había experimentado.

“Pateé mal el penal, pero fue difícil porque hubo una confusión… El árbitro me dijo primero que había penal. Me preparo. Después viene y me dice que quizás no había penal. Me desconcentró. No había vivido una situación así”, explicó ‘Kiki’.

DT de Francia arremetió contra el arbitraje

Didier Deschamps también se refirió a la actuación de Facundo Tello y consideró que la prolongada espera antes de la ejecución terminó afectando la concentración de su dirigido.

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“Si, le pregunté al cuarto árbitro, le planteé: ‘el problema es que primero confirma la decisión y después vuelve a pedir…hay otra revisión más”, dijo Deschamps en primera instancia.

Posterior a ello, agregó lo siguiente: “Le dije: ‘Bueno, que espere lo que tenga que esperar y que haga las cosas como corresponden en lugar de estar yendo y viniendo. Pero bueno, ya está…es así, de todas formas, no se puede volver el tiempo atrás”.

DATOS CLAVES

Francia clasificó a las semifinales del Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Marruecos.

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El delantero Kylian Mbappé falló un penal debido a la confusión generada por el árbitro.