Alineaciones confirmadas para Estados Unidos vs Australia: lesiones y cambios de último momento

Dos equipos que comenzaron con victoria se enfrentan por el primer lugar del Grupo D. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Tras un estreno convincente que lo dejó entre los líderes de su zona, Estados Unidos afronta una nueva prueba con la mira puesta en adueñarse de la cima del grupo.

Publicidad

Sin embargo, al frente estará una Australia que también comenzó su camino en el certamen con una actuación sólida y llega decidida a mantener el impulso en este Mundial 2026.

Alineación confirmada de Estados Unidos

Así saldrá al campo de juego Estados Unidos: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pepi; Balogun

Publicidad

Alineación confirmada de Australia

Con este once, Australia arrancará acciones frente a EE.UU.: Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O’Neill, Okon-Engstler, Bos; Leckie, Velupillay; Touré.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Estados Unidos dejó una gran impresión en su estreno mundialista bajo la dirección de Mauricio Pochettino. El conjunto norteamericano superó con autoridad a Paraguay por 4-1, mostrando una ofensiva contundente liderada por Christian Pulisic y con Folarin Balogun como principal figura gracias a sus dos anotaciones.

Publicidad

En tanto, Australia llega a este compromiso con confianza tras haber sumado sus primeros tres puntos en el torneo. El elenco oceánico se impuso por 2-0 a Turquía en su debut y ahora afrontará un desafío de mayor exigencia frente a ‘Los Yankees’.

DATOS CLAVES

El delantero Christian Pulisic liderará la alineación titular de Estados Unidos ante Australia.

La selección estadounidense de Mauricio Pochettino goleó 4-1 a Paraguay en su debut mundialista.

Publicidad