Quién es Folarin Balogun, el delantero estadounidense del escándalo en el Mundial 2026 entre Trump y FIFA

Es un delantero estadounidense de 25 años recién cumplidos. Juega en el Mónaco y es figura de la Selección de Estados Unidos.

Folarin Balogun se instaló en el centro de la escena del Mundial 2026, pero no por un escándalo personal. El delantero del Mónaco y de la selección de Estados Unidos quedó bajo los reflectores por su tarjeta roja ante Bosnia y Herzegovina y por la posterior decisión de la FIFA sobre su sanción.

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Su caso tomó vuelo porque una jugada puntual en el triunfo 2-0 de Estados Unidos derivó en una controversia reglamentaria e institucional que incluso provocó una reacción pública de Donald Trump.

Venía siendo una de las referencias ofensivas más productivas del equipo. Después de marcar por duplicado en el 4-1 ante Paraguay y volver a convertir en el 2-0 frente a Bosnia y Herzegovina, quedó pendiente su situación disciplinaria.

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Biografía y orígenes: ¿de dónde es, quién es y qué se sabe de Folarin Balogun?

Folarin Balogun es la principal carta de ataque del Mónaco y de la selección de Estados Unidos. Su carrera se desarrolló principalmente fuera del circuito local estadounidense.

Nombre correcto: Folarin Balogun

Folarin Balogun Fecha de nacimiento: 3 de julio de 2001

3 de julio de 2001 Lugar de nacimiento: Brooklyn, Nueva York

Brooklyn, Nueva York Selección actual: Estados Unidos

Estados Unidos Club actual: Mónaco

Mónaco Posición: delantero

Nacido en Brooklyn, Nueva York, Balogun es un atacante estadounidense con recorrido internacional y olfato de área. Se formó y desarrolló su carrera fuera del circuito local, por eso su nombre tardó más en instalarse entre los hinchas de Estados Unidos.

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Estadísticas y presente en Mónaco

El presente de Balogun en el Mónaco explica su peso en plena Copa del Mundo. Llega con un ciclo reciente de producción sostenida y números que lo avalan como un delantero confiable.

Partidos jugados en lo que va de 2026: 23

23 Goles: 11

11 Asistencias: 3

3 Minutos: 1371

1371 Temporada 2025 en Ligue 1: 30 partidos, 13 goles y 4 asistencias

30 partidos, 13 goles y 4 asistencias Pico goleador en la Ligue 1 2022: 21 goles

Su techo goleador en Francia y su actualidad en 2026 también se reflejaron en el Mundial con la camiseta de su selección.

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Folarin Balogun, jugando para el Mónaco (Getty Images).

El camino de Folarin Balogun en la selección de Estados Unidos

El vínculo de Balogun con la selección mayor de Estados Unidos arrancó oficialmente el 15 de junio de 2023 ante México, en un debut que marcó el inicio de su recorrido internacional.

En este Mundial 2026:

Debut con la mayor: 15 de junio de 2023 ante México

15 de junio de 2023 ante México USA 4-1 Paraguay: 2 goles

2 goles USA 2-0 Bosnia y Herzegovina: 1 gol

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Sus goles ante Paraguay y Bosnia y Herzegovina marcaron su arranque en el torneo.

¿Por qué quedó en el centro de la polémica del Mundial 2026 entre Trump y FIFA?

La controversia que lo llevó a la primera plana nació en el triunfo 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina. Ese día, Balogun no solo convirtió un gol: también fue expulsado con roja directa por una infracción sobre Tarik Muharemovic.

La jugada fue descrita como un pisotón sobre el tobillo derecho del defensor bosnio, acción que derivó en la discusión sobre la sanción.

¡ESTADOS UNIDOS SE QUEDA SIN SU FIGURA PARA OCTAVOS DE FINAL! Folarin Balogun fue expulsado por esta DURÍSIMA infracción ante Bosnia. ¡Dura baja para el local!



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Según se informó en la resolución posterior, la FIFA basó su decisión en el artículo 27 de su Código Disciplinario, y allí se encendió la polémica institucional. Donald Trump le agradeció públicamente a la FIFA por revertir lo que calificó como “una gran injusticia”.

No se trató de un escándalo personal ni de una inconducta extradeportiva, sino de una disputa reglamentaria y política sobre cómo se manejó su castigo en pleno torneo.

¿Qué rol tiene Balogun en el ataque de Estados Unidos?

Actúa como 9 de referencia para Estados Unidos. Sus números recientes en el torneo lo respaldan con fuerza: anotó 2 goles ante Paraguay y luego volvió a marcar frente a Bosnia y Herzegovina. Además, en el Mónaco acumula 11 goles en lo que va de 2026.

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Dentro del frente de ataque, su función pasa por fijar a los centrales, atacar los espacios en el área y aportarle peso goleador a un equipo que necesita una referencia clara arriba. Balogun es uno de los delanteros que más condiciona el funcionamiento ofensivo de Estados Unidos.

Cotización, contrato y valor de mercado de Folarin Balogun

No hay cifras públicas confirmadas sobre el valor de mercado, el salario o una cláusula de rescisión específica de Balogun.

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Club actual: Mónaco

Mónaco Valor de mercado: 40 millones de euros (Transfermarkt)

40 millones de euros (Transfermarkt) Contrato: hasta junio de 2028

hasta junio de 2028 Salario oficial: no disponible

no disponible Cláusula de rescisión: no disponible

El dato firme es que su presente profesional está asociado al Mónaco, club desde el que llegó al Mundial como uno de los atacantes más productivos de su selección.

Vida personal: qué se sabe de Folarin Balogun fuera de la cancha

Fuera de la cancha, la información pública sobre Folarin Balogun se mantiene en un plano bastante reservado. Como dato básico y verificable, nació en Brooklyn, Nueva York, y hoy representa a Estados Unidos como un futbolista de identidad internacional.

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Su perfil público está ligado sobre todo a su carrera, a su presente en el Mónaco y a su lugar en el ataque estadounidense.

Ese rasgo también encaja con su actualidad: un delantero del Mónaco y de la selección estadounidense que pasó de ser la referencia ofensiva del equipo a quedar en el centro de una de las polémicas reglamentarias más comentadas del torneo.

DATOS CLAVE

El delantero Folarin Balogun recibió una tarjeta roja directa en el partido ante Bosnia y Herzegovina.

recibió una tarjeta roja directa en el partido ante Bosnia y Herzegovina. El futbolista estadounidense de 24 años acumula 11 goles con el Monaco en el año 2026.

acumula 11 goles con el Monaco en el año 2026. El expresidente Donald Trump agradeció públicamente a la FIFA por revertir la sanción del jugador.