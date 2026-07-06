Si Bélgica gana, contra quién, cuándo y dónde juega en cuartos de final del Mundial 2026

Conoce el rival de Bélgica si logra derrotar a Estados Unidos por los octavos de final del Mundial 2026.

Los octavos de final del Mundial 2026 están a todo dar y se viene un partidazo entre Estados Unidos vs. Bélgica. Ambos equipos tienen ganas de poder acceder a la siguiente ronda. Por lo que intentarán vencer en los 90 minutos para poder seguir en el camino de esta competición.

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En este caso todo se definirá en el Estadio de Seattle en donde solo uno seguirá de pie en esta competición. Por lo pronto ambos tienen con qué generar peligro en este partido. No obstante, cualquier cosa podría pasar y ya se ha logrado demostrar en este certamen.

¿Con quién juega los cuartos de final sí gana Bélgica?

Si el cuadro dirigido por Raúl García consigue la tan ansiada victoria frente a Estados Unidos. Su siguiente rival en los cuartos de final del Mundial 2026 será la Selección de España.

El equipo campeón del Mundo en Sudáfrica 2010. Llega de eliminar a Portugal de Cristiano Ronaldo en un intenso partido. El veredicto final fue de 1-0 a favor de los ‘ibéricos’ con tanto de Mikel Merino.

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¿Cuándo jugaría Bélgica los cuartos de final del Mundial 2026?

La Selección de Bélgica jugaría los cuartos de final del Mundial 2026 el día viernes 10 de julio. La hora establecida para este partido es a las 14:00 horas de Perú.

¿Dónde jugaría Bélgica los cuartos de final del Mundial 2026?

Con respecto al Estadio que albergaría este partidazo por los cuartos de final pues sería en Los Ángeles. Exactamente el SoFi Stadium que tiene una capacidad para recibir a un total de 70 mil aficionados. Aparte este coloso de California fue inaugurado el 8 de setiembre del 2020. Por lo que es uno de los más modernos en esta competición.

Datos Claves

España será el rival de Bélgica si supera los octavos de final.

será el rival de Bélgica si supera los octavos de final. 10 de julio es la fecha estipulada para disputar el próximo partido.

es la fecha estipulada para disputar el próximo partido. SoFi Stadium de Los Ángeles cuenta con capacidad para 70,000 espectadores.