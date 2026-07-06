Alineaciones confirmadas Estados Unidos vs Bélgica por el Mundial 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

The Stars and Stripes quieren continuar escribiendo su historia como locales, pero antes deberán superar el reto de los Diablos Rojos.

Estados Unidos y Bélgica bajan el telón de la jornada de este lunes con un atractivo enfrentamiento por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino ha sorprendido con su rendimiento como anfitrión y afrontará un exigente desafío en Seattle frente a los ‘Diablos Rojos’.

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El cuadro europeo llega motivado tras una gran remontada frente a Senegal en los 16avos de final. Bajo el mando de Rudi García, Bélgica ha encontrado en Romelu Lukaku a una de sus principales cartas ofensivas.

Aunque no arrancó el torneo como titular, el delantero del Napoli suma dos goles y dos asistencias, cifras que lo consolidan como una pieza importante en el ataque belga y perfilan su presencia desde el inicio en octavos.

Alineación de Estados Unidos

Matt Freese

Alex Freeman

Chris Richard

Tim Ream

Antonee Robinson

Tyler Adams

Weston McKennie

Christian Pulisic

Malik Tillman

Sergiño Dest

Folarin Balogun

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Alineación de Bélgica

Thibaut Courtois

Thomas Meunier

Brandon Mechele

Arthur Theate

Timothy Castagne

Youri Tielemans

Kevin De Bruyne

Nicolas Raskin

Leandro Trossard

Romelu Lukaku

Jérémy Doku

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¿A qué hora juega y dónde ver Estados Unidos vs Bélgica?

En Perú, el duelo entre Estados Unidos y Bélgica podrá verse por DSports y vía streaming en DGO. En Estados Unidos será transmitido por FOX One, Tubi y Telemundo, mientras que en Bélgica estará disponible a través de La Une y VRT.

En Perú, Colombia y Ecuador, el pitazo inicial será a las 18:00 horas, mientras que en Chile, Bolivia, Venezuela y Miami (Estados Unidos) comenzará a las 20:00 horas. En Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, el partido iniciará a las 21:00 horas. En México se jugará desde las 18:00, mientras que en España empezará a las 02:00 de la madrugada del martes 7 de julio.

DATOS CLAVES

El entrenador argentino Mauricio Pochettino lidera a la escuadra de los Estados Unidos en este compromiso en Seattle.

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El delantero estrella Romelu Lukaku se perfila como la principal referencia en el ataque de la selección belga.