¿Juegan Mbappé y Harry Kane? Alineaciones confirmadas para Francia vs Inglaterra: táctica y cambios respecto a semifinales

Francia e Inglaterra se miden este sábado 18 de julio en el partido correspondiente al tercer puesto del Mundial 2026. Se trata de la lucha por el último lugar del podio y de la despedida de ambas selecciones de esta Copa del Mundo. Para ello, Didier Deschamps y Thomas Tuchel meten algunos cambios, aunque sostienen a varias figuras, habituales titulares.
Se juega el partido que nadie quiere jugar, pero que permite a cualquier selección quedar en el podio del Mundial. Francia e Inglaterra vienen de perder ante España y Argentina, respectivamente, en semifinales. Buscarán cerrar la Copa del Mundo de la mejor manera posible.
En el caso de ‘Les Blues’, es un final de ciclo. Didier Deschamps dirige su último partido como seleccionador galo, ya que dejará el cargo y asumirá Zinedine Zidane. Además, Kylian Mbappé juega un partido aparte donde buscará convertir para quedar al frente en la lucha por la Bota de Oro ante Lionel Messi (ambos tienen 8 goles).
‘Los Tres Leones’, por su parte, saben que Thomas Tuchel continuará en el cargo, por lo que volverá a buscar un título importante en la Euro 2028. No obstante, para este encuentro, prueba varias figuras que no vienen siendo titulares y tienen su oportunidad para mostrarse.
Alineaciones confirmadas para Francia vs. Inglaterra
FRANCIA
- Mike Maignan
- Malo Gusto
- Ibrahima Konaté
- Maxence Lacroix
- Théo Hernández
- Warren Zaïre-Emery
- Adrien Rabiot
- Michael Olise
- Rayan Cherki
- Désiré Doué
- Kylian Mbappé
- DT: Didier Deschamps.
INGLATERRA
- Dean Henderson
- Jarrell Quansah
- Ezri Konsa
- Marc Guéhi
- Djed Spence
- Declan Rice
- Eberechi Eze
- Morgan Rogers
- Bukayo Saka
- Marcus Rashford
- Ivan Toney
- DT: Thomas Tuchel
Los cambios en Francia e Inglaterra y las formaciones tácticas
Al tratarse de un partido por el tercer puesto, tanto Didier Deschamps como Thomas Tuchel deciden hacer varios cambios con respecto a sus alineaciones titulares en semifinales. En el lado inglés, hay más modificaciones y hasta ausencias importantes.
Harry Kane, Jude Bellingham, Elliot Anderson, Jordan Pickford, Anthony Gordon, Reece James y John Stones no juegan con respecto al equipo que inició ante Argentina. Sólo se sostienen Marc Guéhi, Djed Spence, Declan Rice y Morgan Rogers.
Por lo tanto, en Inglaterra, ingresan Ivan Toney, Eberechi Eze, Buakyo Saka, Marcus Rashford, Jarrell Quansah, Ezri Konsa y Dean Henderson. Se perfila una alineación con mucho poderío de ataque, mientras que la contención sólo sería para Declan Rice. En el parado táctico podría ser un 4-1-4-1.
En ‘Les Blues’, por su parte, hay varios cambios, pero, sobre todo, de mitad de cancha para atrás. Con respecto al once titular ante España, defensa completamente nueva en Francia con Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix y Théo Hernández. En tanto, en el mediocampo, aparecen Warren Zaïre-Emery y Rayan Cherki.
Así, con estos ingresos, no juegan el lesionado William Saliba ni Dayot Upamecano, además de cambios en los laterales y en el mediocampo. El 4-2-3-1 francés se sostiene, pero con otros intérpretes y un volante ofensivo fijo como Rayan Cherki.
¿Dónde ver EN VIVO Francia vs. Inglaterra?
- Perú: DSports, DGO, Paramount+.
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- España: DAZN España, DAZN Mundial, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1.
¿A qué hora se juega Francia vs. Inglaterra?
- Perú: 16:00 horas
- Argentina: 18:00 horas
- Colombia: 16:00 horas
- Chile: 17:00 horas
- Uruguay: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
- Ecuador: 16:00 horas
- México: 15:00 horas
- Estados Unidos: 17:00 horas (ET) / 14:00 horas (PT)
- España: 23:00 horas
DATOS CLAVE
- Francia e Inglaterra se enfrentan el 18 de julio por el tercer puesto del Mundial 2026.
- Kylian Mbappé y Lionel Messi lideran empatados la lucha por la Bota de Oro con 8 goles.
- Didier Deschamps dirige su último partido con Francia antes de ser reemplazado por Zinedine Zidane.