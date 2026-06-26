Alineaciones confirmadas para Senegal vs Irak por el Mundial 2026: bajas, lesiones y cambios para hoy

Senegal e Irak se juegan su última chance de clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este viernes 26 de junio se enfrentan en el BMO Field de Toronto por el partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo I. Los entrenadores Pape Thiaw y Graham Arnold ya tienen definidas sus alineaciones.
La selección de Senegal se juega su última chance de clasificar a la próxima fase de la Copa del Mundo. Para ello, debe ganar o ganar y, en lo posible, hacerlo por una buena diferencia de goles para poder tener mejor panorama en la tabla de mejores terceros.
¡Se define el Grupo I! 🗓️#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 26, 2026
La selección de Irak, por su parte, está aún más obligado a golear a su rival. Es que tiene una diferencia de -6 en la tabla del Grupo I (los senegaleses tienen -3) y necesita meter muchos goles para tener alguna chance de lograr una clasificación histórica.
Alineaciones confirmadas para Senegal vs Irak
SENEGAL
- Mory Diaw
- Ismail Jakobs
- Moussa Niakhaté
- Abdoulaye Seck
- Krépin Diatta
- Lamine Camara
- Idrissa Gana Gueye
- Habib Diarra
- Ismaïla Sarr
- Sadio Mané
- Ibrahim Mbaye
- DT: Pape Thiaw
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IRAK
- Ahmed Basil
- Frans Putros
- Rebin Sulaka
- Akam Hashem
- Merchas Doski
- Amir Al Ammari
- Zidane Iqbal
- Ibrahim Bayesh
- Ahmed Qasem
- Ali Jasim
- Ali Al Hamadi
- DT: Graham Arnold
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Bajas y cambios para Senegal vs Irak
Ambas selecciones cuentan con algunas ausencias destacadas para este partido definitorio. En Senegal, no ataja Edouard Mendy por lesión, mientras que Kalidou Koulibaly y Nicolas Jackson también se bajan del encuentro. En Irak, por su parte, no juegan Hussein Ali ni Zaid Tahseen en la defensa y Zaid Ismail, en el mediocampo.
Las bajas en Senegal son importantes, ya que se tratan de jugadores con experiencia europea, más allá que Mendy y Koulibaly están en el fútbol saudí actualmente. Para buscar la clasificación, el entrenador Pape Thiaw pone lo mejor que puede.
Graham Arnold, por su parte, plantea un partido más vertiginoso y con jugadores rápidos. Por eso, va con tres jugadores rápido en el ataque como Ibrahim Bayesh, Ali Jasim y Ahmed Qasem para abastecer al centrodelantero Ali Al Hamadi.
DATOS CLAVE
- Senegal e Irak definen su clasificación a dieciseisavos el 26 de junio en Toronto.
- El delantero estrella Sadio Mané es titular en la alineación confirmada de Senegal.
- El partido tiene las bajas de Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly y Nicolas Jackson por lesión.