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Mundial 2026

Alineaciones confirmadas para Senegal vs Irak por el Mundial 2026: bajas, lesiones y cambios para hoy

Senegal e Irak disputan su último partido en el Grupo I. Ambas selecciones están obligadas a ganar para seguir con chances de clasificación. Los entrenadores ponen lo mejor en sus formaciones titulares.

Senegal e Irak se juegan la última chance para clasificarse en el Mundial 2026.
© Getty ImagesSenegal e Irak se juegan la última chance para clasificarse en el Mundial 2026.

Senegal e Irak se juegan su última chance de clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este viernes 26 de junio se enfrentan en el BMO Field de Toronto por el partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo I. Los entrenadores Pape Thiaw y Graham Arnold ya tienen definidas sus alineaciones.

La selección de Senegal se juega su última chance de clasificar a la próxima fase de la Copa del Mundo. Para ello, debe ganar o ganar y, en lo posible, hacerlo por una buena diferencia de goles para poder tener mejor panorama en la tabla de mejores terceros.

La selección de Irak, por su parte, está aún más obligado a golear a su rival. Es que tiene una diferencia de -6 en la tabla del Grupo I (los senegaleses tienen -3) y necesita meter muchos goles para tener alguna chance de lograr una clasificación histórica.

Alineaciones confirmadas para Senegal vs Irak

SENEGAL

  • Mory Diaw
  • Ismail Jakobs
  • Moussa Niakhaté
  • Abdoulaye Seck
  • Krépin Diatta
  • Lamine Camara
  • Idrissa Gana Gueye
  • Habib Diarra
  • Ismaïla Sarr
  • Sadio Mané
  • Ibrahim Mbaye
  • DT: Pape Thiaw
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IRAK

  • Ahmed Basil
  • Frans Putros
  • Rebin Sulaka
  • Akam Hashem
  • Merchas Doski
  • Amir Al Ammari
  • Zidane Iqbal
  • Ibrahim Bayesh
  • Ahmed Qasem
  • Ali Jasim
  • Ali Al Hamadi
  • DT: Graham Arnold

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Bajas y cambios para Senegal vs Irak

Ambas selecciones cuentan con algunas ausencias destacadas para este partido definitorio. En Senegal, no ataja Edouard Mendy por lesión, mientras que Kalidou Koulibaly y Nicolas Jackson también se bajan del encuentro. En Irak, por su parte, no juegan Hussein Ali ni Zaid Tahseen en la defensa y Zaid Ismail, en el mediocampo.

Las bajas en Senegal son importantes, ya que se tratan de jugadores con experiencia europea, más allá que Mendy y Koulibaly están en el fútbol saudí actualmente. Para buscar la clasificación, el entrenador Pape Thiaw pone lo mejor que puede.

Graham Arnold, por su parte, plantea un partido más vertiginoso y con jugadores rápidos. Por eso, va con tres jugadores rápido en el ataque como Ibrahim Bayesh, Ali Jasim y Ahmed Qasem para abastecer al centrodelantero Ali Al Hamadi.

DATOS CLAVE

  • Senegal e Irak definen su clasificación a dieciseisavos el 26 de junio en Toronto.
  • El delantero estrella Sadio Mané es titular en la alineación confirmada de Senegal.
  • El partido tiene las bajas de Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly y Nicolas Jackson por lesión.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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