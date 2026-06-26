Alineaciones confirmadas para Senegal vs Irak por el Mundial 2026: bajas, lesiones y cambios para hoy

Senegal e Irak disputan su último partido en el Grupo I. Ambas selecciones están obligadas a ganar para seguir con chances de clasificación. Los entrenadores ponen lo mejor en sus formaciones titulares.

Senegal e Irak se juegan su última chance de clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este viernes 26 de junio se enfrentan en el BMO Field de Toronto por el partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo I. Los entrenadores Pape Thiaw y Graham Arnold ya tienen definidas sus alineaciones.

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La selección de Senegal se juega su última chance de clasificar a la próxima fase de la Copa del Mundo. Para ello, debe ganar o ganar y, en lo posible, hacerlo por una buena diferencia de goles para poder tener mejor panorama en la tabla de mejores terceros.

¡Se define el Grupo I! 🗓️#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 26, 2026

La selección de Irak, por su parte, está aún más obligado a golear a su rival. Es que tiene una diferencia de -6 en la tabla del Grupo I (los senegaleses tienen -3) y necesita meter muchos goles para tener alguna chance de lograr una clasificación histórica.

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Alineaciones confirmadas para Senegal vs Irak

SENEGAL

Mory Diaw

Ismail Jakobs

Moussa Niakhaté

Abdoulaye Seck

Krépin Diatta

Lamine Camara

Idrissa Gana Gueye

Habib Diarra

Ismaïla Sarr

Sadio Mané

Ibrahim Mbaye

DT: Pape Thiaw

IRAK

Ahmed Basil

Frans Putros

Rebin Sulaka

Akam Hashem

Merchas Doski

Amir Al Ammari

Zidane Iqbal

Ibrahim Bayesh

Ahmed Qasem

Ali Jasim

Ali Al Hamadi

DT: Graham Arnold

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Bajas y cambios para Senegal vs Irak

Ambas selecciones cuentan con algunas ausencias destacadas para este partido definitorio. En Senegal, no ataja Edouard Mendy por lesión, mientras que Kalidou Koulibaly y Nicolas Jackson también se bajan del encuentro. En Irak, por su parte, no juegan Hussein Ali ni Zaid Tahseen en la defensa y Zaid Ismail, en el mediocampo.

Las bajas en Senegal son importantes, ya que se tratan de jugadores con experiencia europea, más allá que Mendy y Koulibaly están en el fútbol saudí actualmente. Para buscar la clasificación, el entrenador Pape Thiaw pone lo mejor que puede.

Graham Arnold, por su parte, plantea un partido más vertiginoso y con jugadores rápidos. Por eso, va con tres jugadores rápido en el ataque como Ibrahim Bayesh, Ali Jasim y Ahmed Qasem para abastecer al centrodelantero Ali Al Hamadi.

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